Per la famosa showgirl Michelle Hunziker, dopo il doloroso addio di Tomaso Trussardi, arriva il secondo addio inaspettato. Silvia Toffanin senza parole. Tutti i retroscena.

Come ben saprete questi ultimi giorni sono stati particolarmente dolorosi per la giovane donna famosa nel mondo dello spettacolo. Facendo parte di questo mondo, la showgirl deve tener conto di innumerevoli fattori. Uno di questi infatti è proprio la mancanza di privacy, ogni minimo dettaglio viene scansionato dagli occhi attenti dei fan. Da alcuni mesi questi ultimi infatti si sono accorti di alcune mancanze nella relazione con Tomaso Trussardi. Qualche settimana fa, quelle che erano delle semplici voci di corridoio hanno ottenuto una prova schiacciante che confermava la loro veridicità.

La stessa showgirl ha deciso di parlarne pubblicamente dando così conferma al chiacchiericcio che circolava sul loro nome. Il tutto ha fatto particolarmente soffrire la conduttrice che, in lui, pensava di aver trovato finalmente l’amore della sua vita. Purtroppo però, tutto giunge al termine, perfino l’amore. L’allontanamento da Tomaso è stato metabolizzato nel tempo ed oggi, la donna ne parla tranquillamente anche se con un velo di tristezza nascosta. L’addio dell’uomo però non è stato l’unico, arriva per lei un’altra spiacevole notizia che ha straziato tutti.

Altro addio per Michelle Hunziker, Silvia Toffanin incredula

Dopo lo scoop bomba, tutti i proprietari dei salotti più famosi nel mondo dello spettacolo italiano facevano a gara per ricevere una sua dichiarazione. Una conduttrice in particolare è riuscita a convincere la donna, questa è proprio Silvia Toffanin. La showgirl ha parlato molto della rottura con la sua dolce metà, dopo di che però ha confessato un altro scoop completamente inaspettato. La donna infatti non ha dovuto dire addio solo ed esclusivamente a Tomaso ma bensì anche a tutto ciò che lo lega a lui, compreso il marchio Trussardi.

A farlo notare nel programma è proprio la conduttrice Silvia Toffanin che, in modo ironico anche per sdrammatizzare, le ha detto:

“Dietro ogni cambio di look di noi donne c’è anche un cambio emotivo.”

La showgirl infatti non si è affatto presentata indossando un abito Trussardi come tutti si aspettavano. L’abito scelto appartiene alla famosa casata Giorgio Armani.

“Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro.”

Michelle Hunziker abbandona il marchio Trussardi 😱 pic.twitter.com/E4vaYoSERO — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 23, 2022

Queste sono le parole della donna, le quali confermano l’allontanamento non solo da Tomaso ma perfino dal famoso marchio Trussardi.

Desirèe Cirisano