By

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, dopo tanti anni arriva la notizia che fa esplodere di gioia il cuore di tutti. Ecco che cosa è successo. I dettagli.

Lieta notizia per i fan di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. A distanza di anni arriva la notizia che fa impazzire tutti. Ecco che cosa è accaduto tra i due cantanti.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, la lieta notizia emoziona tutti

Tra le voci più belle che il panorama musicale italiano ha la fortuna di avere, non possiamo non menzionare quelle di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Il cantante partenopeo e l’artista di Sora hanno incantato e continuano ad incantare tutti con i loro storici brani ma anche con i loro inediti che tanto piacciono ai fan.

I due sono stati una coppia per ben 15 anni. Si sono conosciuti sul palco dell’Ariston ed è stato un colpo di fulmine. Correva l’anno 2002 e al tempo Gigi D’Alessio era ancora sposato con Carmela Barbato, la donna che gli ha dato tre figli.

Anna e Gigi escono allo scoperto nel 2006, durante un tour del cantante napoletano. I due ufficializzano la loro relazione e qualche anno dopo nasce Andrea, il loro unico figlio e la gioia più grande della loro vita.

Purtroppo nel 2017 il loro rapporto subisce una profonda crisi e nel 2020 i due si dicono addio. A distanza di anni arriva però una lieta notizia che fa impazzire di gioia tutti.

Fan al settimo cielo, i due cantanti sorprendono tutti

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno preso ormai strade diverse. Dopo una prima crisi che ha colpito la loro relazione nel 2017, nel 2020 la Tatangelo ha annunciato pubblicamente che la convivenza e l’amore con il cantante partenopeo erano ormai giunte al termine.

I due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene del loro unico figlio, Andrea. Oggi Gigi è felice accanto a Denise, avvocatessa napoletana che è in dolce attesa. Anna invece ha ufficializzato la sua relazione con il cantautore Livio Cori e i due sono più innamorati che mai.

Nonostante la relazione tra il cantante partenopeo e l’artista di Sora è ormai acqua passata, i fan possono gioire per una lieta notizia. Il brano che ha reso celebre la coppia, un nuovo bacio, ha conquistato il disco d’oro dopo ben vent’anni.

I follower di Gigi e Anna non potrebbero essere più felici e insieme a loro anche i due cantanti che, seppur separati, non possono non condividere un così lieto evento e traguardo professionale.