Barbara D’Urso, la tragica storia dietro la cicatrice | Non l’ha notata nessuno

La nota conduttrice Barbara D’Urso porta con sé una tragica storia che le ha causato molti traumi, una particolare cicatrice le ricorda sempre quel drammatico giorno che, purtroppo, non dimenticherà mai.

Quando si osservano i volti di alcuni personaggi famosi non si pensa, per la maggior parte delle volte, che le loro vite siano circondate da soddisfazioni e divertimento. In realtà ognuno di noi ha una storia, perfino che appare nelle nostre case tramite la TV, delle volte però si cerca di nascondere il proprio passato poiché questo continua a bruciare la nostra anima. La nota conduttrice ha alla sue spalle ormai diversi anni di carriere e, nonostante lei possa apparire perennemente solare e senza pensieri, in realtà le sue giornate sono caratterizzate perfino da ricordi che vorrebbe solo eliminare.

Per questo motivo infatti non si dovrebbe mai giudicare qualcuno prima di conoscerlo realmente. Nessuno può basarsi su ciò che le persone mostrano poiché sono in realtà le verità celate che fanno la differenza. Lei appare sul piccolo schermo come conduttrice televisiva, ottenendo un successo che inizialmente era semplicemente inimmaginabile. Oggi è uno dei volti più noti nel mondo dello spettacolo, nei suoi programmi televisivi ha sempre cercato di far trapelare sempre se solo la verità dei fatti, raccontando alcune storie da brividi che fanno letteralmente accapponare la pelle. Lei però non ha mai raccontato la sua di storia.

Barbara D’Urso e la cicatrice che solo in pochi hanno notato

La donna ama apparire sorridente davanti al proprio pubblico. Dietro le quinte però il suo sorriso si spegne poiché deve fare i conti con la realtà. Facendo parte del mondo dello spettacolo, l’aspetto esteriore è di notevole importanza, purtroppo. Delle piccole problematiche fisiche quindi potrebbero compromettere definitivamente la sua carriera. Per questo motivo infatti tende a nascondere le imperfezioni.

Ebbene, non stiamo parlando semplicemente di qualche piccola imperfezione naturale ma di una vera e propria cicatrice che da parecchio tempo la donna cerca di nascondere. In pochi infatti si sono accorti del tutto ed ancor di meno hanno avuto l’onore di venirne a conoscenza proprio tramite una confessione della donna. Dovete sapere infatti che la conduttrice ha una grande cicatrice sulla gamba.

Qualche tempo fa la donna ebbe un incidente sul set de “La dottoressa Giò”, il tutto è avvenuto l’ultimo giorno di riprese.

“Sono stata travolta completamente da un carRello d’acciaio enorme, alto 2 metri. Mi è stato strappato un grosso pezzo di tessuto dermico e purtroppo malgrado gli antibiotici la zona si è infettata più volte e non si è rimarginata come speravo.“

Queste sono le parole della conduttrice rilasciate al settimanale Oggi, dove finalmente ha deciso di parlare di questa drammatica storia. Ha inoltre confessato di dover coprire la cicatrice con il trucco prima di andare in onda poiché questa si noterebbe troppo altrimenti.