Amici, che fine ha fatto la storica ballerina Maria Zaffino? L’angelo biondo di Maria è una super nonna

By

Amici, ricordate la storica ballerina Maria Zaffino? Oggi è un’altra persona, completamente irriconoscibile. Ecco come è cambiata.

Maria Zaffino è stata una delle ballerine più amate della scuola di Amici di Maria De Filippi. La pupilla della conduttrice, oggi ha cambiato vita. Ecco che cosa fa e com’è diventata.

Che fine ha fatto Maria Zaffino di Amici

Alta, slanciata, fisico da dea e capelli biondi, Maria Zaffino per oltre 10 anni ha lavorato come assistente di Garrison Rochelle e Maura Paparo per poi entrare ufficialmente nel corpo di ballo dei professionisti dell’Accademia più famosa d’Italia.

Nota con il soprannome di Angelo biondo per la sua chioma dorata, Maria è entrata nel cuore del pubblico per la sua dolcezza e la sua bravura. Ha iniziato la sua carriera da danzatrice da piccolissima, aveva solo 4 anni quando inizia a studiare danza classica.

A 17 anni vince la trasmissione Bravissima e comincia per lei una meravigliosa avventura nel mondo della televisione. Da quel momento la sua carriera sarà costellata di grandi successi.

A darle notorietà è però la trasmissione condotta dalla moglie di Maurizio Costanzo. Correva l’anno 2004 quando Maria De Filippi nota questa bravissima ballerina che si esibisce a Buona Domenica e le chiede di entrare nel cast di Amici.

Quella proposta cambierà la sua vita per sempre. Dopo 10 anni prestati al servizio di Maria De Filippi, la Zaffino lascia l’accademia. Ecco che cosa fa oggi e come è diventata.

La nuova vita dell’ex professionista di Amici

Maria Zaffino dopo 10 anni prestati come assistente di Garrison e della maestra Maura e, dopo aver ballato nel team dei professionisti della scuola più famosa d’Italia, decide di lasciare il programma per dedicarsi al ruolo di mamma.

Ebbene sì, per qualche anno l’angelo biondo mette da parte la sua carriera per fare la mamma. Dopo un breve flirt con Michele Maddaloni, ex concorrente di Amici, si innamora di Daniele che sposa nel 2019.

Da loro amore nasce Maya che oggi ha 8 anni. Ma Maria già al tempo di Amici era mamma di un’altra bambina nata da una precedente relazione, Chiara. Proprio la sua primogenita l’ha resa nonna a 43 anni.

Maria non ha lasciato il mondo della danza e oggi gestisce una scuola a Roma, la M.C.M Dance Academy.

Se facciamo un confronto tra il prima e dopo di Maria, possiamo dire che il tempo è stato clemente con lei. Continua ad essere una donna bellissima solo con qualche anno in più. Ha mantenuto il suo scultoreo fisico e la sua chioma bionda. La Zaffino è ancora bellissima.

Continua ad essere una donna bellissima solo con qualche anno in più. Ha mantenuto il suo scultoreo fisico e la sua chioma bionda. La Zaffino è ancora bellissima.