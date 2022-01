Gerry Scotti, salta fuori il ‘fratello’ segreto: “Ma sono identici” | VIDEO

By

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Nelle scorse ore è spuntato il “fratello” del presentatore di Caduta Libera su Canale 5: due gocce d’acqua, vediamoli.

I fan lo chiamano lo Zio Gerry, perché da anni entra nelle case degli italiani attraverso le sue amatissime e seguitissime trasmissioni. Il noto presentatore è un volto amatissimo di tantissimi programmi Mediaset, i telespettatori appena hanno visto il suo “fratello gemello” sono rimasti a bocca aperta: scopriamo di più.

Il “fratello” di Gerry Scotti: la verità sconvolgente

Come ben saprete, Gerry Scotti ci tiene molto alla sua privacy e soprattutto alla sua vita privata. Non racconta mai della sua famiglia, proprio per tutelarla. Ma sappiamo che è stato sposato con Patrizia Grosso dal 1991 al 2009 e dal loro amore è nato Edoardo, con il quale ha un bellissimo rapporto.

Dopo il divorzio ha conosciuto la sua attuale compagna Gabriella Perino, lei non ama apparire, proprio per questo, raramente la vediamo. Invece, il figlio Edoardo Scotti ha intrapreso la stessa strada di suo padre nel mondo della televisione e oggi è un regista.

Nelle scorse ore, è apparso improvvisamente il “gemello” di Gerry Scotti, ma la realtà è ben diversa, infatti, non è suo fratello ma è un famoso imitatore identico al conduttore, la somiglianza è incredibile: scopriamo di più.

L’imitazione del conduttore di Caduta Libera: fan sconvolti

Durante una puntata di Caduta Libera, il noto programma prodotto da Endemol Italia, è entrato in scena incredibilmente Claudio Lauretta, un famoso comico ed imitatore. Uno dei suoi cavalli di battaglia è proprio l’imitazione del presentatore del quiz game di Canale 5.

I telespettatori, appena lo hanno visto, sono rimasti sconcertati. In molti hanno ammesso di aver pensato per un attimo che fosse proprio Gerry Scotti. Una somiglianza clamorosa che ha sconvolto tutto il pubblico in studio e a casa.

Ma non solo, la voce, i movimenti e tutto il resto ricordano perfettamente il conduttore di Caduta Libera. L’imitazione di Lauretta è spopolata sul web, infatti, il video è diventato subito virale. In tantissimi si sono complimentati con l’ex giudice di Tale e Quale Show, dato che ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei comici più talentuosi di sempre.