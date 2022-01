“Cosmary e Serena con i pantaloni strettissimi” Ad Amici la temperatura è altissima | VIDEO

Negli studi di Amici la temperatura è diventata bollente a causa dei costumi di scena di Cosmary e Serena. Vediamo cosa è successo.

Nella scuola di Amici, Serena e Cosmary hanno avuto un’assegnazione speciale.

L’ultima puntata di Amici

Nel corso dell’ultima puntata, tra le protagoniste indiscusse ci sono state le allieve Cosmary e Serena che hanno avuto un’assegnazione speciale. Le due, infatti, hanno dovuto esibirsi insieme in una coreografia. Il giudizio dei due insegnanti di ballo della scuola, Todaro e la Celentano, è stato quasi unanime.

Tra gli ospiti della serata Fiorella Mannoia che ha raccomandato tutti gli studenti di fare il c*** a tutti, sotto lo sguardo perplesso di Maria De Filippi.

Le reazioni dello studio

Per l’esibizione, Serena e Cosmary hanno dovuto indossare una camicia bianca e dei leggings svasati super stretti. Questi pantaloni strettissimi hanno fatto in modo che le loro forme sinuose di ballerine venissero messe in evidenza. A contribuire anche le calzature da ballo e i capelli raccolti in uno chignon.

Un’esibizione che ha lasciato, in particolare Raimondo Todaro, incollato alle due ragazze. Lo stesso dicasi per il pubblico e gli altri allievi. Anche la Celentano non era da meno ma per altri motivi.

La prof. Celentano, infatti, ci ha tenuto a dare un giudizio senza pietà alle due ballerine. Per lei, infatti, si è trattato di un’esibizione:

“banale, traballante, imprecisa e senza stile. Nessuna delle due mi è piaciuta”.

Anche Todaro, che sembrava parecchio coinvolto dall’esibizione, ha concordato in parte con la collega:

“Serena non mi è piaciuta, non c’era il suo occhio acceso”.

Ha affermato il prof, tanto che ha deciso di assegnare un 3 a tutte e due. Stando alla sua critica, il compito assegnato non era particolarmente difficile. Le due mancavano di grinta, personalità, stile e a tratti anche bellezza nei movimenti.

Cosmary si è giustificata che tra lei e la compagna non si era stabilita la giusta connessione. Una cosa che lo stesso prof. ha confermato e notato.