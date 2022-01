Belen e Stefano, il ritorno di fiamma è ufficiale: il VIDEO che li incastra

La famosa coppia storia formata da Belen e Stefano è finalmente tornata insieme, spuntano perfino le prove del loro ritorno di fiamma. Ecco alcune riprese che li incastrano: tutti i dettagli.

Negli ultimi gironi vi abbiamo parlato molto sulla famosa coppia, quest’ultima infatti pare che stia percorrendo la strada al contrario tornando così sui loro stessi passi. Come ben saprete la relazione con Antonino Spinalbese, padre della secondogenita della showgirl, è ormai andata in fumo. Le voci sulla loro presunta rottura hanno iniziato a circolare circa qualche mese fa e da allora i due non si sono più visti insieme. Ovviamente, come due ottimi genitori, cercano di mantenere un buon rapporto così da non influenzare la vita della piccola Luna.

Da alcune settimane, le voci hanno iniziato ad ottenere delle prove che ne confermavano la veridicità. Qualche giorno fa però è arrivata perfino la conferma della diretta interessata, la quale ha confessato pubblicamente di essersi ormai lasciata alle spalle il rapporto coltivato con Antonino. Inoltre la donna è stata avvistata più volte in compagnia del suo ex storico, con il quale cresce il suo primo figlio Santiago. Il loro però non sempre una semplice rapporto amichevole, la scintilla che tempo fa appariva spenta ha iniziato nuovamente ad ardere.

Belen e Stefano De Martino insieme, spunta la prova schiacciante

La famiglia della donna ha sempre cercato di mantenere le distanze dal padre del piccolo Santiago, il tutto fatto perfino per non condizionare la vita della showgirl. I due si sono allontanati diversi anni fa e da allora hanno sempre mantenuto una certa lontananza anche se non è di certo la prima volta che i due si riavvicinano. È successo anche in passato che due grandi volti famosi nel mondo dello spettacolo trovassero un modo per poter sentire il calore di una vera famiglia unita.

Oggi finalmente i loro desideri si sono avverati. A quanto pare la scintilla che sembrava spenta ormai da anni, si è nuovamente accesa. Il piccolo primogenito è letteralmente impazzito alla notizia del loro riavvicinamento.

Potrebbe interessarti anche: Belen e Stefano, spunta il 3 incomodo: Ilenia Lazzarin, l’attrice di Un posto al sole svela cos’è successo

A far trapelare il tutto è stato proprio il ragazzo della sorella della donna che, involontariamente, ha ripreso il ballerino al suo fianco. Entrambi erano in palestra.

Stefano insieme a Ignazio ✈️🔥 pic.twitter.com/Z5a68fXChy — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 21, 2022

Ignazio, mentre faceva vedere gli allenamenti che avrebbe dovuto fare, ha ripreso infatti il ballerino seduto accanto a lui. Il loro rapporto si era perso nel tempo dopo la rottura con Belen, oggi però appaiono nuovamente in sintonia. Questa è quindi la prova schiacciante che Belen e Stefano sono tornati insieme.