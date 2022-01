Alex Belli, adesso è confermato: mazzata senza precedenti per Delia | Fine della storia

Ed eccoci alla fine di una storia, quella di Alex Belli e Delia Duran che non lascia adito a dubbi: il post dell’attore è indirizzato a Delia.

Samo alla fine di questo psicodramma televisivo o è solo l’ennesima trovata dei manovratori del Grande Fratello 6 edizione Vip?

Alex Belli ci riprova, e getta scompiglio

Proprio adesso che si respira aria di distensione, tra le due donne alla casa del Grande Fratello, che Alex Belli sgancia la sua bomba!

Eh si perché le due “prime donne”, mentre sono alle prese con la preparazione di un piatto tipico delle loro parti, si parlano e, quasi cinguettano affettando cipolle e quant’altro ignare che l’istrionico Alex ha un asso nella manica: sconvolgere ancora gli animi delle “sue” (ma sarà davvero cosi?), donne.

Ecco quanto riporta il tweet:

“Amore mio mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te, stessa di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto è vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola #gf vip”.

Mentre le donne in cucina si raccontano, senza alcun malanimo non guardandosi affatto in cagnesco, il resto della casa gravita intorno non interferendo con questo nuovo idillio.

In attesa delle lacrime, Delia vicina alla mazzata?

In attesa della serata che sarà teatro, o teatrino di spunti per le altre due primedonne di Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, il popolo del web, da voce a quanto si mostra nella trasmissione.

Dunque se in un tempo lontanissimo, ci si lasciava all’interno delle mura domestiche tra mille difficoltà e ripensamenti, e poi si andava dall’avvocato, ora si va dal Grande Fratello e Alfonso Signorini fa da avvocato!

Cosa accadrà tra le due nuove amiche, che si scambiano informazioni relative ai loro cani? È possibile che Alex Belli sia riuscito a portare le due donne a una “vicinanza” da poliamore? Una cosa è certa se Alfonso voleva rendere vivace un programma/contenitore/esperimento sociologico, mandando Delia Duran ci è riuscito e forse potrebbe in futuro dare qualche dritta agli sceneggiatori di Beautiful!