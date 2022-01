By

Gemma Galgani, avete visto dove abita la dama torinese di Uomini e Donne? La sua dimora è davvero bellissima, sembra un resort di lusso.

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Sapete dove vive l’acerrima nemica di Tina Cipollari? La sua abitazione è davvero incantevole. Vi mostriamo qualche dettaglio.

Dove vive Gemma Galgani

Gemma Galgani è la famosa dama di Uomini e Donne. La signora torinese, da ben 12 anni è presente alla corte di Maria De Filippi e ha un unico desiderio: trovare l’amore della sua vita.

Cupido non ha scoccato per lei la freccia dell’amore e la bella signora è ancora alla ricerca del principe azzurro. Dopo un matrimonio fallito con un ricco armatore genovese e un fidanzamento saltato con un cavaliere conosciuto a Uomini e Donne, la Galgani non si è ancora arresa e a 72 anni è ancora speranzosa di poter trovare l’amore.

La signora è convinta che presto lascerà gli studi Mediaset con quello che sarà l’uomo della sua vita, il principe con cui andare a convivere. A proposito di convivenza, avete mai visto la casa di Gemma? La sua dimora è davvero spettacolare, sembra un resort di lusso.

La meravigliosa casa della dama di Uomini e Donne

Sempre dolce, gentile ed empatica, la signora torinese si è fatta apprezzare dai telespettatori di Uomini e Donne proprio per queste sue caratteristiche e qualità. Da 12 anni Maria De Filippi l’ha accolta nella sua casa e ha una missione: rendere felice la bella dama trovando un compagno per lei con cui trascorrere il resto della sua vita.

Gemma è nata e cresciuta a Torino ed è proprio in questa straordinaria città che ha una meravigliosa casa. L’avete mai vista? Attraverso alcuni scatti Instagram pubblicati sul suo profilo personale, la Galgani ha mostrato alcuni ambienti della sua straordinaria dimora che sembra, detta di molti utenti social, un resort di lusso.

Gemma ha un appartamento nel cuore di Torino che affaccia su un meraviglioso giardino pieno di verde. Ha arredato la sua dimora con uno stile molto minimal – chic e raffinato.

Il colore predominante è il bianco unito ad alcune tinte pastello. Il salotto è il pezzo forte, arredato con divani in pelle sempre rigorosamente bianchi e un grande tavolo in legno rovere più scuro.

A terra, un tappeto persiano conferisce alla stanza un aspetto davvero elegante. E avete visto i lampadari? Sono bellissimi, a cascata. Per le tende ha optato per dei colori più scuri che mettono in evidenza il contrasto cromatico con le pareti chiare. La sua abitazione è un gioiellino.