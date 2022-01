Elisabetta Gregoraci e Briatore, quanto sborsano per la scuola del figlio: “Cose da matti”

Elisabetta e Briatore hanno scelto un istituto molto prestigioso per l’istruzione del figlio Nathan Falco, per lui sborsano una marea di soldi. Ecco quanto costa mantenere i suoi studi.

Come ben saprete i due grandi volti vantano una notorietà altissima, per questo motivo infatti possono permettersi di soddisfare ogni loro desiderio. Lei, donna famosa nel mondo dello spettacolo, lui imprenditore di successo. Negli anni si sono aggiudicati innumerevoli titoli ed hanno così ottenuto una miriade di soldi. La loro vita la sognano in tanti, questi però non tengono conto di quanto realmente spendono la coppia di genitori. Ebbene si, vivere una vita da star è affascinante ma, come ogni cosa, ha i suoi svantaggi.

Inoltre bisogna tener conto perfino della violazione della loro privacy, essendo dei volti famosi in molti infatti vogliono scoprire tutto ciò che accade nelle loro vite private. Fortunatamente loro non sono particolarmente infastiditi da questo aspetto dovuto alla notorietà, anzi, loro stessi condividono i vari spostamenti ed i vari avvenimenti che accadono nella loro quotidianità. La conduttrice in particolare, ama postare degli scatti che la ritraggono in compagnia delle persone che ama. Molti post sulla famigerata piattaforma Instagram la vedono infatti in compagnia del figlio Nathan Falco.

Quanto spendono Elisabetta e Briatore per l’istruzione del figlio?

I due in questo ultimo periodo hanno riscontrato parecchi problemi ed a quanto pare la loro relazione non va particolarmente a gonfie vele. Nonostante questo però non hanno mai pensato di dividersi definitivamente. Tentano infatti di mantenere un comportamento idoneo per far si che il tutto non influisca negativamente sulla crescita del figlio. Lui ama passare del tempo con loro, inoltre non si perde un viaggio della famiglia. Lui ormai sta diventando grande, e deve infatti iniziare ad impegnarsi per il suo futuro.

A questo però hanno già pensato i genitori, i quali hanno scelto una delle scuole più prestigiose per potergli garantire un’istruzione efficiente. Nathan è iscritto alla The International School of Monaco, la scuola è situata a Port Herchule a Monaco. Nella scuola sono presenti più di 700 studenti e l’età consentita va dai 3 anni fino ai 18. Questa è una delle 5 migliori scuole private in tutta Europa.

Essendo una scuola privata non viene diffuso il prezzo effettivo del costo annuale. La coppia di genitori però spenderà sicuramente un vero capitale per l’istruzione del figlio.