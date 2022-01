Nelle scorse ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis e Delia Duran si sono lasciati andare ad un momento davvero piccante che non è affatto passato inosservato ai telespettatori: scopriamo di più.

Delia Duran e Giacomo Urtis sono stati i protagonisti di una scena davvero a luci rosse che è diventata virale sul web. La modella venezuelana e il noto chirurgo sono sempre più vicini, il video mostra tutta la loro complicità e passione: scopriamo di più.

Delia Duran e Giacomo Urtis: sempre più vicini

Nelle scorse ore Delia Duran e Giacomo Urtis si sono lasciati andare ad un momento davvero intimo e privato, davanti a milioni di telespettatori. I due gieffini si sono dimenticati completamente di essere al Grande Fratello Vip. Come ben saprete, le telecamere del reality di Alfonso Signorini sono sempre molto attente e riprendono ogni momento della giornata dei vipponi.

Poco fa, Delia e Giacomo, dopo qualche bicchiere di troppo, si sono veramente scatenati. La modella venezuelana ha varcato la porta rossa da pochissimi giorni e già è finita al centro dell’attenzione in così poco tempo: scopriamo cosa è accaduto.

La scena a luci rosse: lo fanno davanti a tutti

Durante una divertente festa organizzata dai concorrenti del Grande Fratello Vip, Delia Duran e Giacomo Urtis hanno dato spettacolo con un ballo super sensuale. La modella e il chirurgo si sono dimenticati completamente delle telecamere, proprio per questo, sono riusciti a divertire il pubblico a casa.

I due si sono davvero scatenati, infatti, nel filmato si vede la modella che si abbassa e il chirurgo che si muove vicino al suo volto. Una scena da bollino rosso che non è affatto passata inosservata e in pochissimo tempo è divenuta virale sul web.

Ma cosa fanno Giacomo Urtis e Delia Duran…😨 pic.twitter.com/WyvCcGswDN — Trah pazzo (@PazzoTrah) January 20, 2022

Senza dubbio è stato un momento tra due amici di puro divertimento, niente di più. Ma il marito di della Duran, Alex Belli, cosa dirà dopo aver visto questo filmato così piccante? Sicuramente nella prossima puntata del Grande Fratello Vip ne vedremo delle belle, non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà.