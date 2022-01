Tonga, arrivati i primi aiuti umanitari: eruzione 500 volte più violenta della bomba atomica

Tonga: gli scienziati hanno stimato che la forza dell’eruzione del vulcano sottomarino sia stata 500 volte più forte della bomba atomica sganciata su Hiroshima nel ’45.

Centinaia di abitazioni sono state distrutte dall’eruzione e le vittime accertate finora sono 3, numero che però potrebbe aumentare considerando la situazione nelle isole periferiche, che non sono state ancora scaglionate.

Sono ormai trascorsi 5 giorni dall’eruzione avvenuta lo scorso sabato che ha scatenato un violentissimo tsunami.

Quello che fino a qualche giorno fa era un vero e proprio paradiso a cielo aperto, si è ben presto trasformato in un cumulo di cenere e macerie.

è stato il primo, drammatico esposto del governo locale.

Le vittime accertate sono 3: una donna di origini inglesi, che ha perso la vita cercando di mettere in salvo i suoi cani, una donna del posto e un uomo di 49 anni. Il numero potrebbe però ancora salire, quando saranno ispezionate le isole periferiche, di cui non si hanno ancora notizie.

Secondo i ricercatori della Nasa, la violenta eruzione sottomarina avrebbe avuto una potenza esplosiva 500 volte superiore a quella della bomba atomica che l’America sganciò su Hiroshima nel ’45.

Lo tsunami ha spazzato via le abitazioni presenti sulle isole minori dell’arcipelago. A preoccupare maggiormente sono le risorse idriche, gravemente danneggiate, che potrebbero dare inizio a una crisi umanitaria.

Intanto, come riferisce anche Il Post, sono giunti i primi aiuti umanitari a Tonga. Due aerei militari, in arriva dall’Australia e dalla Nuova Zelanda, hanno fatto scalo all’aeroporto di Tonga.

Nell’arcipelago sono giunti non solo beni di prima necessità, ma anche attrezzatura per ripristinare la comunicazione. Lo tsunami ha infatti danneggiato anche l’unica fibra ottica presente sulle isole, ma nelle ultime ore la linea telefonica è stata ripristinata quasi totalmente.

I can’t fathom seeing the #tonga Volcanic eruption in real-time from boat. This is insane.pic.twitter.com/1dXRa0lX25

— Doc V (@MJVentrice) January 15, 2022