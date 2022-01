Tiramisù veloce senza uova di Benedetta Rossi | Delizioso e goloso

By

Un perfetto dessert, il Tiramisù veloce è l’ideale alla fine di un bel pranzo tra amici, si realizza in 5 minuti e con pochi ingredienti!

Un dolce al cucchiaio facile e goloso, che piacerà davvero a tutti.

Tiramisù veloce di Benedetta Rossi

Un tiramisù più goloso che tra gli strati di savoiardi ha la dolcezza del topping al cioccolato, un’idea in più per rendere questo tiramisù senza uova davvero irresistibile! E per un ulteriore tocco goloso e croccante le gocce di cioccolato!

Si potranno aggiungere sia durante la preparazione della crema di panna, che distribuite fra gli strati di savoiardi, alla fine il risultato sarà super!

Ingredienti per un tiramisù per 8 persone

200 g savoiardi

600 ml panna fresca non zuccherata

250 g mascarpone

100 g zucchero al velo

50 g latte condensato

Estratto di vaniglia q.b. (o una bustina di vanillina)

Caffè della moka amaro (circa 8 tazzine)

Topping al cioccolato q.b.

Cacao amaro in polvere q.b.

Preparazione

Iniziamo la nostra preparazione inserendo in una terrina, panna fredda del frigorifero, lo zucchero a velo, l’estratto di vaniglia, il latte condensato e il mascarpone.

Con lo sbattitore elettrico amalgamiamo il tutto fino a farne una crema bella soda .

Sul fondo di una pirofila di circa 15 cm x 25 cm, distribuiamo appena uno strato di crema di panna e cominciamo a distribuire un primo strato di savoiardi che magneremo nel caffè amaro.

Terminato questo, procediamo coprendo i savoiardi con della crema che livelleremo per bene. A questo punto versiamo un po’ di topping al cioccolato, dovrebbero andarci circa 60 grammi.

Proseguiamo inserendo ancora uno strato di savoiardi, sempre magnati nel caffè, e uniamo a copertura il resto della crema rimasta.

A piacere potete aiutandovi con una sac a poche fare dei ciuffi di crema. Oppure fare delle conchette usando un cucchiaio, alla fine ponete in frigo il vostro tiramisù veloce nel frigorifero per almeno 3 – 4 ore.

Infine una volta fuori dal frigo, potrete fare come per ogni tiramisù classico, spolverare la superfice con il cacao amaro e siete pronti per servirlo.