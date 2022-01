Sonia Bruganelli in terapia, dopo anni finalmente la verità: “Sono andata in cura”

Nelle scorse ore Sonia Bruganelli si è lasciata andare e ha rivelato un dettaglio molto intimo della sua vita. L’opinionista della sesta edizione Grande Fratello Vip ha spiazzato tutti: scopriamo cosa ha raccontato.

Siamo abituati a vedere il lato forte di Sonia Bruganelli, ma nelle scorse ore ha parlato di tutte le sue debolezze e fragilità, non l’abbiamo mai vista così. L’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha spiazzato tutti con questa sua incredibile confessione: scopriamo di più.

Sonia Bruganelli, la scioccante rivelazione

In questi ultimi mesi, abbiamo conosciuto bene Sonia Bruganelli, anche se in studio al GF Vip ha sempre mostrato il suo lato forte che i telespettatori spesso non hanno apprezzato. Ma nelle scorse ore, ha rilasciato un’intervista al settimanale di Alfonso Signorini, Chi, dove si è raccontata totalmente, manifestando tutte le sue fragilità.

Però, non sono mancate le frecciatine alla sua collega, Adriana Volpe. Come abbiamo potuto notare diverse volte, tra le due non corre buon sangue, infatti, anche in questa occasione, l’opinionista ha confermato l’antipatia che c’è tra loro:

“I rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani“.

Inoltre, ha rivelato che quando in studio parla con degli autori, la Volpe cerca di origliare per scoprire “chissà quale segreto”. Una dichiarazione che sicuramente alimenterà un duro scontro tra le due nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.

La spiazzante e triste confessione

Sonia Bruganelli, una donna forte che non ha timore di dire ciò che pensa ma nemmeno di nascondere i suoi momenti di debolezza. Durante l’intervista, infatti, ha svelato di aver affrontato un periodo davvero complicato dopo la nascita di sua figlia Silvia:

“Sono andata in cura, l’ho fatto per un paio di anni, dopo la nascita di mia figlia.”

Quando è nata la piccola, è insorto un grave problema cardiaco ed è stata operata, ma dopo l’intervento ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni. Oggi Silvia ha 18 anni ed è affetta da un disturbo motorio e del linguaggio.

Per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non è stato affatto semplice affrontare il problema di loro figlia. Ma insieme si sono fatti forza e grazie all’aiuto di uno psicologo sono riusciti a superare una situazione molto complicata.