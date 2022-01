Monica Hill, la ricordate a Saranno Famosi? Vita stravolta: “Terribile disgrazia”

Forse solo i più in la con gli anni ricorderanno Monica Hill, la cantante che venne lanciata dal talent Saranno Famosi. Vediamo cosa le è successo.

Anche se la carriera di Monica Hill è decollata, purtroppo ha dovuto fare i conti con un terribile dramma.

Monica Hill e Saranno Famosi

Prima che si chiamasse Amici, il talent show di Maria De Filippi si chiamava Saranno Famosi e, venti anni fa or sono, ad un edizione vi partecipò la talentuosa Monica Hill. Probabilmente la ricorderete per la sua folta chioma bionda e per gli occhi verdi penetranti ma, soprattutto, per la sua voce inconfondibile.

La ragazza non vinse ma da allora, ha avuto sempre un posto speciale nel cuore del pubblico italiano. Anche se non ha continuato come cantante solista, la sua carriera è stata ed è brillante.

Infatti, la trasmissione le ha dato la possibilità di diventare corista di due cantanti di spicco: Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. Proprio grazie ai loro tour ha potuto viaggiare in giro per il mondo. L’ormai donna, ultra 40 enne, nel corso di un’intervista, però, ha rivelato una triste realtà della sua vita.

Una triste tragedia

La rivelazione è stata fatta dalla stessa Monica Hill, nel corso di un’intervista radiotelevisiva rilasciata San Marino RTV. La giovane donna ha affermato che, nel momento in cui una persona arriva a 40 anni senza figli, la gente si sente libera di trarre delle conclusioni. La maggior parte delle persone, sul suo conto, crede che, in realtà, lei abbia anteposto la carriera ai figli.

Non tutti sanno, però, che Monica Hill le ha provate tutte per diventare mamma, senza purtroppo per lei, riuscirci. In ogni caso, una donna non dovrebbe sentirsi obbligata a dover diventare per forza madre oppure a sentirsi colpevole per aver anteposto il successo alla voglia di famiglia.

Ad oggi, non avere avuto figli è una cosa che la fa molto soffrire. Nonostante questo, di questa cosa che l’ha coinvolta, ne parla serenamente. Una serenità dovuta anche al suo essere fatalista: con il tempo ha capito che ci sono altri modi e motivi per essere felici nella vita.