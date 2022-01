Il Volo, Piero Barone decide di darci un taglio “Mai successo prima d’ora | Il gesto è radicale

Sicuramente avrete presente Piero Barone del famoso trio de “Il Volo”. Dimenticate completamente com’era, oggi è completamente cambiato, il suo ultimo scatto ha lasciato i fan senza parole: vediamolo.

E’ arrivato il nuovo anno e anche Piero Barone del noto trio “Il Volo” ha tantissimi buoni propositi. Per lui è aria di cambiamento, infatti, ha deciso di cambiare radicalmente aspetto. Una trasformazione che ha lasciato tutti a bocca aperta: vediamo com’è oggi, i fan sono impazziti per nuovo look del famoso cantante.

Il Volo, il clamoroso cambiamento di Piero Barone

Impossibile non amarli, Il Volo è il trio di tenori italiani più amati in Italia ma anche all’estero. Il loro è un successo senza confini, sono partiti dal niente per poi arrivare sui più grandi palchi del mondo. I tre cantanti nonostante siano molto simili, le loro vite private sono completamente differenti.

Mentre Gianluca Ginoble è fidanzato con Eleonora, figlia del Direttore della fotografia Premio Oscar Vittorio Storaro e Ignazio Boschetto è impegnato con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes, Piero Barone è single e si sta completamente concentrando su se stesso.

Lo possiamo notare soprattutto dal suo incredibile cambiamento che ha sconvolto tutti. Poche ore fa, il componente del famoso trio di tenori, ha pubblicato una foto sui social che ha lasciato tutti senza parole, vediamo il suo clamoroso cambiamento.

La foto che ha spiazzato i fan: boom di like e commenti

Piero Barone ha deciso di cambiare radicalmente il suo aspetto, infatti, nel post che ha pubblicato nelle scorse ore lo vediamo decisamente diverso. Il cantante, ha scelto di abbandonare i suoi storici occhiali neri e senza dubbio sta benissimo.

Inoltre, per dare un tocco ancora più moderno e giovanile ha detto addio alla sua folta barba. Per non parlare del suo outfit incredibilmente glamour. Siamo abituato a vederlo sempre in smoking, ma in questo scatto ha deciso di sfoggiare una bellissima tuta e un cappello sportivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)



Il suo cambiamento è stato apprezzato proprio da tutti, infatti, in pochissimo tempo ha ricevuto più di 50 mila mi piace e tantissimi commenti di apprezzamento per questo fantastico “taglio netto” al suo look.