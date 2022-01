Facebook, mega truffa SMS: rubano il tuo profilo e tutti i dati | Come evitare la beffa

By

Molti malintenzionati digitali su Facebook hanno aggiornato le loro truffe digitali, ora rubano il profilo e tutti i dati.

Il metodo di consegna di truffe e malware viaggia attraverso la posta elettronica. La buona notizia è che molte persone ora sono consapevoli delle truffe e dei pericoli digitali.

Attenzione, mega truffa SMS su Facebook

Da qualche settimana giungono diverse segnalazioni di utenti di Facebook, i quali riferiscono notizie riguardo la ricezione di un messaggio di testo proveniente dal numero 350 5709611.

Occorre dire che non sempre il messaggio proviene da questo numero, nulla impedisce ai malfattori di cambiare la provenienza per ingannare il malcapitato.

L’SMS contenente il messaggio truffa riporta quanto segue:

“Facebook: non saremo in grado di mantenere attivo Business Manager finché non avrai un verificato il tuo numero di cellulare”.

Insieme al testo di allerta viene accluso un link web che i truffatori vi invitano a visitare, e dove vi sarà richiesto di inserire il numero di cellulare.

Se vi state chiedendo a cosa potrebbe portare la conoscenza del vostro numero di cellulare, ecco spiegato il motivo.

Una volta che avrete inserito il numero di telefono su un portale a voi ignoto, i truffatori avranno modo di appropriarsi dei vostri dati e del relativo profilo, per farne uso a proprio piacimento.

Ma anche per avere accesso a dati sensibili come ad esempio il numero della carta di credito, che è stato memorizzato nelle informazioni personali.

Cosa fare con un SMS del genere?

Assolutamente nulla, ovvero non rispondere al messaggio e di certo non cliccare sul link che vi viene proposto. Al contrario il link deve essere eliminato senza che questo vi crei alcun problema.

Va comunque sottolineato che Facebook mette a disposizione dei propri iscritti alcune modi per mettere in sicurezza il proprio account, la principale tra questi è la doppia autenticazione. Quindi per scongiurare truffe di questo tipo è consigliato affidarsi a metodi comprovati.