Amici, eliminazione definitiva: proprio lei lascia per sempre la scuola di Maria

Le anticipazioni della puntata del prossimo 23 gennaio di Amici vogliono l’eliminazione diretta di una allieva della scuola. Vediamo di chi si tratta.

Le riprese di Amici hanno avuto luogo il 19 gennaio ma le indiscrezioni sono già filtrate.

Amici: anticipazioni prossima puntata

L’appuntamento fisso della domenica con Amici continua. La puntata che andrà in onda domenica 23 gennaio 2022 è già stata registrata mercoledì 19. Per questo motivo, sono già filtrate alcune anticipazioni su cosa accadrà agli studenti della scuola più amata della tv. Benché vada in onda in una giornata festiva, gli ascolti restano comunque alti.

Non sono mancati i colpi di scena e le sfide che ciascun studente ha dovuto affrontare. Alla fine della puntata registrata, una delle cantanti non è riuscita a rimanere in gara e ha dovuto abbandonare per sempre la scuola di Amici, il che, naturalmente, fa parte del gioco.

La puntata è stata caratterizzata anche dall’arrivo di un nuovo giudice d’eccezione Gerry Scotti. Tra gli altri ospiti anche Franco 126. Come di consueto, erano presenti anche le radio che decideranno o meno se trasmettere i brani inediti di alcuni degli studenti.

L’eliminazione diretta

Ad avere la peggio è stata Rea che è stata eliminata direttamente da Rudy Zerbi, tenendo conto di tutte le performance dell’allieva. Un’eliminazione che è avvenuta a seguito di una nuova sfida.

Purtroppo, l’allieva non aveva brillato arrivando ultima nelle classifiche di gradimento stilate dai vari ospiti in studio. La cantante diciottenne, originaria di Bologna, dovrà abbandonare, almeno per ora, il suo sogno. Durante la trasmissione, ha raccontato di essere una persona molto ansiosa. Tra i suoi rituali spicca il mangiare caramelle alla menta quando è nervosa e dormire con tre bamboline.

Dopo essere entrata nella scuola di amici il 26 settembre scorso, ora deve lasciare la scuola ma, i fans, potranno continuare a seguirla sia attraverso il suo canale YouTube che attraverso i social. Staremo a vedere se continuerà la sua carriera da cantautrice.