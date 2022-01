Torta pere e cioccolato di Benedetta Rossi: esplosione di sapori per tutte le età

Con la torta pere e cioccolato Benedetta Rossi, famosa e celebre youtuber, ci mostra come cucinare una delle sue ricette genuine.

Le pere possono essere abbinate con gli alimenti più disparati, dando a questa unione una straordinaria nota delicata e dolce!

Torta pere e cioccolato

Le pere possono vantare una lunga tradizione, la più antica che è all’origine del matrimonio tra il formaggio e le pere si perde nella notte dei tempi. Si narra che già nel passato dei cibi gustati dai romani ci fosse quest’unione di cui venivano apprezzate le virtù.

La torta di pere e cioccolato di Benedetta Rossi è un dolce abbastanza energetico, in cui le calorie vengono fornite provengono in particolare dai carboidrati.

Una torta a favore della leggerezza e senza burro che contiene meno grassi saturi e colesterolo, ma forse non indicate per l’alimentazione dei soggetti in sovrappeso. Il suo apporto calorico per una porzione media di circa 40g è di 80kcal.

Ingredienti per la frolla

500 gr di farina

3 uova

150 gr di zucchero

130 ml di olio di semi di girasole

1/2 bustina di lievito

Ingredienti per la crema pasticcera al cacao

3 cucchiai di cacao amaro

500 ml di latte

buccia di limone

30 gr di amido di mais

2 uova

100 gr di zucchero

Ingredienti per la composta

2 pere

3 cucchiai di zucchero

rum

zucchero a velo per decorare

Preparazione torta pere e cioccolato

Iniziamo la preparazione della nostra torta di pere al cioccolato con la preparazione delle pere che andranno prima sbucciate e poi tagliate a grossi cubetti.

Nel momento dell’acquisto delle pere acquistatele belle sode e non troppo mature. In caso contrario lascerebbero troppa acqua durante le fasi di cottura.

Quindi unite lo zucchero, il rum (ma va bene anche del succo di limone) e lasciate a cuocere nella padella per qualche minuto. Ora mettete a riscaldare il latte per la preparazione della crema al cioccolato, a cui unirete anche un pezzettino di buccia di limone.

A parte in una piccola casseruola rompete le uova e unite lo zucchero, l’amido di mais e impiegando una frusta mescolate il tutto. Una volta che il latte è caldo, eliminate la buccia del limone e versate il liquido nella padella con le uova, sempre miscelando con la frusta per rendere densa la crema.

Mentre la crema è calda unite il cacao amaro miscelate con una frusta raggiungete una consistenza densa.

Nel frattempo in una ciotola rompete le uova e aggiungete lo zucchero, l’olio, il lievito per dolci per la frolla e mescolate con le mani.

Unendo la farina continuate a lavorare con le mani terminando l’impasto per la frolla su di un piano di lavoro un po’infarinato. Infine dopo averla ricoperta con una pellicola trasparente, lasciate a riposare per circa 20 minuti in frigorifero.

Passato il tempo prendete metà della frolla e aiutandovi con un mattarello stendete l’impasto sopra un foglio di carta forno su cui avrete messo un po’ di farina.

Quindi prendete una teglia da forno, della misura di circa 28cm e dopo averla imburrata e infarinata, riversate il primo disco di frolla.

Impiegando un coltello pulite i bordi e versate la crema al cioccolato e le pere distribuendole su tutta la crostata.

Preparate il secondo disco su di un foglio di carta forno infarinato e mettetelo sulla crostata eliminando la frolla in eccesso. Ultimate la sigillatura della torta con le dita e con la forchetta e con la forchetta bucate la superficie.

Infornate posizionando il forno ventilato a 170° per circa 40 minuti, se il forno è statico a 180°. Passato il tempo necessario sfornate, lasciate a freddare a temperatura ambiente, quindi spolverate con lo zucchero a velo.