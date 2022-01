Maria Teresa Ruta chi è la conduttrice televisiva? Conosciamola meglio è scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua vita.

Chi è Maria Teresa Ruta?

Maria Teresa Ruta nasce il 23 aprile del 1960 a Torino sotto il segno del Toro. La conduttrice è alta 1.72 e pesa 54 kg. Cresce in una famiglia di origine siciliane, in particolare parliamo del suo papà, mentre la mamma è originaria di Taurianova. Trascorre la maggior parte della sua infanzia nel quartiere del Borgo San Paolo a Torino.

Durante l’adolescenza decide di studiare e ottenere il diploma di maturità, ma poco dopo decide di seguire le sue passioni intraprendendo la strada del mondo dello spettacolo.

Maria Teresa Ruta carriera

La bellissima e simpaticissima Maria Teresa, inizia infatti il suo percorso televisivo proprio alla fine degli anni 70, partecipando ad un concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio, dove vince a mani basse. Qualche anno dopo Maria Teresa inizia a fare i primi passi nello spettacolo dividendosi tra Torino e Roma, partecipando ai suoi primi provini televisivi.

Inizia poi il suo percorso teatrale nella compagnia di Carlo Campanini e qualche tempo dopo riesce a partecipare anche ad ad alcuni film come controfigura e comparsa. Ma il grande successo arriva negli anni ’80 come subrette in alcuni programmi televisivi della Rai, in particolare parliamo del programma Signorine grandi firme insieme alla bravissima ballerina Carmen Russo. Qualche anno dopo diventa una conduttrice televisiva presentando Caccia al 13 programma sportivo di quei tempi. Un ruolo importante che le porta la vittoria di un bellissimo telegatto. Successivamente diventa giornalista sportiva con Domenica Sportiva, conduce poi lo Zecchino D’oro, Giochi senza frontiere, Uno mattina estate e tantissimi altri programmi.

Negli ultimi anni però più che conduttrice passa dall’altra parte della poltrona, rivestendo il ruolo di opinionista nei programmi come Pomeriggio Cinque, Live non è la D’urso, Detto Fatto.

Chi sono il marito e figli di Maria Teresa?

La bella conduttrice oltre a passare la vita tra lavoro e carriera ha dedicato tempo anche all’amore. La donna infatti è stata tanti anni con Amedeo Goria. Dal loro matrimoni infatti è nata la bellissima figlia Guendalina e Gian Amedeo.

Purtroppo le cose tra i due non sono andate come volevano, e nel 2004, infatti chiedono il divorzio. Il loro rapporto infatti è finito a causa dei continui tradimenti da parte di Amedeo.

Instagram

La simpaticissima Maria Teresa Ruta, come le sue colleghe, è attivissima sui social soprattutto Instragram . La conduttrice infatti posta spesso foto e video della sua quotidianità. La conduttrice vanta 100mila followers che la seguono attivamente e con molto piacere.