Truffa bancomat nelle città italiane: non utilizzate mai questi sportelli

Allarme truffa bancomat, si va verso la rottamazione di numerosi sportelli di banca e di riflesso all’eliminazione dei bancomat.

L’allarme arriva dai sindaci di piccoli comuni.

Chiudono i bancomat nelle città italiane

Al fine di tagliare i costi, le banche hanno annunciato le chiusure di molte filiali e la possibile soppressione degli sportelli automatici bancomat.

Hanno lanciato l’allarme alcuni sindaci di piccoli comuni italiani, dal momento che molti bancomat sono scomparsi in migliaia di piccoli centri nei quali non c’è nemmeno una filiale bancaria.

È un difficoltà che stanno riscontrando molti italiani. In particolare per quanto riguarda gli anziani, per loro fare gli acquisti, nei piccoli negozi di questi comuni è diventato un vero e proprio problema.

Una realtà che si sta ripetendo anche in alcuni quartieri periferici delle grandi città.

Bancomat, attenti ai controlli

Tra le novità in vigore dal 1° gennaio 2022, i nuovi limiti a cui saremo sottoposti per il prelievo del contante. E previsto infatti che se il prelievo al bancomat sarà maggiore di 1.000 euro, la nostra operazione potrebbe dare il via a degli accertamenti.

Truffa bancomat gli sportelli da non usare

In passato i bancomat operavano tramite una società di proprietà dello Stato a cui le banche fornivano i fondi. Tuttavia, a breve si trasformeranno in proprietà delle banche stesse, e pertanto potrebbero rappresentare una fonte di reddito.

In modo da dissuadere i propri clienti dal prelevare denaro da altre banche, gli istituti finanziari incrementeranno le commissioni sui prelievi. Di conseguenza, prelevare denaro da un bancomat nelle banche in cui non si ha un conto corrente potrebbe trasformarsi in una vera e propria perdita di danaro.

Questo vuol dire che presto dovremo stare alla larga dai bancomat di banche con cui non abbiamo rapporti diretti. Un motivo in più per non commettere l’errore di far scadere il tempo di ritiro della carta dal bancomat, che sarebbe trattenuta, e noi non avremo nessun modo per recuperarla, se non avvisando la nostra filiale.