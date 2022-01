Girelle ai lamponi con impasto sofficissimo: troppo buone al gusto e al palato

By

Le girelle ai lamponi sono un dolce perfetto sia per una sana colazione che per una sfiziosa merenda così profumate e morbide.

Semplici da fare le girelle hanno molte versioni tra cui quella che segue.

Girelle ai lamponi, morbide e deliziose

Nessuno resisterà all’offerta di una deliziosa girella al lampone, sono perfette per una ricca merenda per i vostri bambini, fatta in casa con prodotti genuini.

Ingredienti per 15 girelle ai lamponi

250 ml di latte caldo

100 gr di zucchero

2 bustine di lievito di birra disidratato da 7 gr ciascuna (oppure 20 gr di lievito di birra fresco in cubetti)

120 gr di burro

2 uova grandi

1/2 cucchiaino di sale

900 gr di farina 00

Ingredienti per il ripieno:

2 confezioni di lamponi freschi

2 cucchiai di amido di mais

240 gr di formaggio Philadelphia in vaschetta

120 gr di burro

100 gr di zucchero

Ingredienti per la decorazione:

125 gr di zucchero a velo

Panna fresca liquida q.b.

Preparazione

In un contenitore versare il latte, lo zucchero e il lievito e lavorare con un cucchiaio di legno.

Si aggiungono il burro molle tagliato a tocchetti e le uova. Collegare il gancio per la pasta all’impastatrice e azionare l’impastatrice a una velocità minima, incorporando per gradi la farina e il sale.

Proseguite lavorando l’impasto fino a quando non e si distacca dalle pareti della ciotola. Inserire in una terrina imburrata, proteggere con pellicola trasparente e farla riposare per un’ora.

Contemporaneamente, per preparare il ripieno in una terrina, bisogna lavorare con la Philadelphia, il burro e lo zucchero con un mixer. A questo punto, in un’altra terrina, combinare i lamponi con la farina di mais, facendo ricoprire bene il tutto.

Fate lievitare un’ora e mettere l’impasto su una superficie di lavoro infarinata e distribuirlo con un mattarello ad uno spessore di almeno 1/2 cm.