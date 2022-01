Gabriella Farinon, tutto su di lei: età, figli, marito, lavoro e carriera

By

Chi è Gabriella Farinon, conosciamola insieme e sbirciamo nella sua vita privata curiosando negli anni passati della sua vita da presentatrice.

Chi è Gabriella Farinon

Gabriella Farinon nasce il 17 agosto del 1941. Crescendo la sua voglia di avere un ruolo importante la spinge fin da subito nel mondo dello spettacolo, lavorando molto presto nel programma RAI come Signorina Buonasera.

Ma la sua carriera ha inizio proprio negli anni ‘70 quando conduce uno dei programmi più importanti della storia italiana Il Festival di Sanremo insieme a Nuccio Costa, Mike Bongiorno e Corrado, esperienza davvero importante e significativa per la Farinon e che oggi ricorda con grande orgoglio e piacere. La sua professione prosegue come presentatrice di radio nelle edizione della manifestazione canora Un disco per l’estate insieme al leggendario Pippo Baudo, Corrado e Mike Bongiorno.

A quanto pare Gabriella ha avuto anche dei ruoli in alcuni film e nel 1975 ha addirittura posato nuda per PlayBoy.

Chi è il marito di Gariella Farinon

Oltre alla carriera e al lavoro, Gabriella Farinon ha trovato spazio anche per l’amore. Nel 1962 infatti la bella presentatrice dal viso d’angelo sposa Salvatore Modesti. Dal loro matrimonio nascono due figli Barbara e Francesco. Il matrimonio con Salvatore però non finì nei migliori dei modi e dopo il divorzio Gabriella sposa Stefano Romanazzi, ma muore nel 1994 a causa di un cancro.

Oggi Gabriella non ama particolarmente essere esposta ai social e ai riflettori. La donna infatti ama mantenersi lontano dal gossip e dalle luci del palco, nonostante abbia passato una vita proprio calpestando i migliori palcoscenici d’Italia. La sua bellezza e bravura infatti le hanno permesso di condurre e presentare programmi importanti insieme anche ai big della televisione italiana.

Ad oggi Gabriella preferisce non esporsi soprattutto sui social come Facebook e Instagram, quello che sicuramente ama fare è occuparsi della fondazione contro il cancro, malattia che le ha portato via il marito e il suo carissimo papà.

Attualmente la presentatrice vive a Roma dove dove ha sempre vissuto.