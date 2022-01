Costantino Vitagliano, avete visto con chi è fidanzato? Altro che la Pierelli!

Costantino Vitagliano nuovo amore per l’ex tronista di Uomini e Donne? Ecco chi è la donna misteriosa

E’ di nuovo gossip nella vita dell’ex tronista Costantino Vitagliano. Il quarantasettenne infatti pare che sia stato beccato insieme ad una donna misteriosa nella serata del 9 gennaio 2022 nei pressi del un locale a Milano “Meat Grillfood”.

Costantino infatti è stato paparazzato seduto al tavolo in compagnia di una bella ragazza, dopo aver troncato la relazione con la bellissima Luba Mushtuk. I due sono stati insieme per diverso tempo ma pare che la storia con la bellissima coreografa russa non si andata a buon fine. Attualmente infatti Costantino sta riprendendo in mano la sua vita concedendosi un po’ di relax insieme alla misteriosa ragazza.

Chi è la fidanzata di Costantino Vitagliano?

Come in molti ricordano, il giovane Costantino Vitagliano è diventato famoso nel mondo dello spettacolo per la partecipazione a Uomini e Donne. Sguardo magnetico e sorriso ammaliante, Costantino è riuscito a conquistare il cuore del pubblico italiano nel lontano 2003. Vitagliano nonostante le tantissime corteggiatrici perse la testa per la dolcissima e bellissima Alessandra Pierielli.

I due formavano una coppia facendo innamorare il pubblico italiano. La loro relazione però non durò molto lasciando l’amaro in bocca a milioni di italiani che sognavano e speravano in un finale migliore. Sta di fatto che entrambi sono andati avanti ed entrambi hanno ricominciato una nova vita. Costantino infatti in questi anni è diventato papà della bellissima Ayla di 5 anni avuta dalla relazione con Elisa Mariani con cui oggi è rimasto solo in rapporti civili.

Costantino in particolare in questi ultimi anni è stato con diverse donne del mondo dello spettacolo, ma quella con cui è stato avvistato qualche giorno fa non sembra avere un volto noto al mondo della televisione.

La giovane donna avvistata al suo tavolo, infatti non sembra avere a che fare con la televisione, ma allora chi è? Sebbene l’ex tronista usi molto i social, non sembra aver fatto riferimento ad un eventuale fiamma nella sua vita, altrettanto non ha parlato di questa nuova ragazza vista in sua compagnia.

In molti allora si stanno chiedendo se la giovane fanciulla è solo un’amica di Vitagliano, o l’ex tronista ritiene che sia semplicemente troppo presto per uscire allo scoperto e rivelare la sua nuova relazione d’amore.

Nel frattempo non ci resta che attendere e cercare di cogliere qualche informazione in più dai suoi profili social.