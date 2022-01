Simona Branchetti: chi è, età, altezza, marito, figli e lavoro

Chi è Simona Branchetti? Conosciamo insieme la bellissima conduttrice televisiva e scopriamo qualcosa sulla sua vita privata.

Chi è Simona Branchetti?

La bellissima Simona Branchetti nasce il 15 agosto del 1976 a Meldola sotto il segno zodiale del leone. La giovane è alta 1,70 cm ed oggi ha 45 anni. Cresce felicemente insieme alla sua famiglia, ma poco dopo il liceo decide di frequentare l’università di Giurisprudenza di Bologna. Dopo grandi sacrifici e impegno, la giovane consegue finalmente la laurea discutendo anche una tesi brillante. Nonostante avesse concluso il suo percorso universitario molto impegnativo, Simona decide di fare un altro percorso che però l’avvicina al mondo del giornalismo.

Poco dopo infatti il suo nome sul web gira come possibile concorrente del Grande Fratello, ma nonostante il forte desiderio di Alfonso Signorini, Simona non è riuscita ad entrare all’interno del programma più guardato e seguito d’Italia.

Simona Branchetti carriera televisiva

Simona dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, decide di collaborare con diversi giornali del suo paese per iniziare piano piano ad entrare nel mondo del giornalismo, apprezzata soprattutto per le sue doti oratorie. Il suo primo successo lo ottiene proprio con “ La voce di Folì”. Ma il suo percorso non finisce li, inizia infatti a collaborare anche nel mondo dello spettacolo con programmi come Odeon Tv, TMC e Stream Tv.

Ma la grande svolta la ottiene nel 2003 dove diventa giornalista di Sky Tg24. Il suo successo diventa sempre più grande e nel 2007 approda su Mediaset dove conduce il Tg 5. Ovviamente le sue capacità vengono sempre più apprezzate fin ad arrivare ad ottenere ruoli sempre di carica maggiore. Nel 2021 infatti la Branchetti conduce un nuovo programma di informazione sostituendo momentaneamente Barbara D’Urso che riprenderà la sua conduzione a metà gennaio.

Chi è il fidanzato della Branchetti?

Ovviamente oltre alla vita lavorativa, Simona si è concessa un po’ di tempo anche per l’amore. La giornalista infatti è fidanzata dal 2017 con Carlo Longari, un avvocato romano molto noto. I due al momento non sono ancora sposati, ma molte sono le voci che girano su un eventuale matrimonio imminente.

Prima di conoscere Carlo, però, Simona era sposata con un noto conduttore Federico Quaranta. I due a quanto pare hanno concluso la loro storia d’amore a causa di eccessivi impegni di lavoro che purtroppo non permetteva loro di vedersi. A questo punto la coppia ha deciso di separarsi e di dirsi addio.

Per quanto riguarda invece i social, la giovane giornalista è molto seguita anche su Instagram. Simona infatti ha migliaia di followers soprattutto su Instagram, dove posta spesso foto e video della sua quotidianità.