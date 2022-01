GF Vip, Federica dimentica di essere ripresa: è successo in doccia | VIDEO

Grande Fratello Vip, Federica Calemme dimentica di essere ripresa dalle telecamere e fa questo in doccia. Il video diventa virale.

Si alza la temperatura nella casa del Grande Fratello. Federica, ripresa mentre si fa la doccia, fa una cosa che lascia a bocca aperta. Ecco il video che la incastra.

Federica Calemme a luci rosse

Tra i concorrenti che più recentemente sono entrati nel famoso bunker di Cinecittà vi è Federica Calemme. La bellissima napoletana ha conquistato tutti con la sua bellezza e dolcezza.

Alta, con una lunga cascata di capelli scuri, fisico mozzafiato, sembra una dea o, come hanno notato i fan, una moderna Pocahontas. Federica è entrata nel reality dicendo di avere una persona fuori che l’aspetta ma, nella casa più spiata d’Italia, si è avvicinata recentemente a Gianmaria Antinolfi.

Nelle scorse ore, i due hanno avuto un’accesa discussione e per il momento hanno deciso di prendere strade separate. Federica attira sicuramente l’attenzione per la sua straordinaria bellezza. La gieffina è stata beccata in doccia a fare una cosa che ha lasciato tutti senza parole. Federica ha forse dimenticato di essere ripresa h24?

Il video della doccia bollente della gieffina diventa virale

Federica Calemme si sta facendo conoscere per la sua dolcezza e genuinità. Non è un volto sconosciuto ai più. L’abbiamo vista a L’Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna. Nel game show di Rai 1 la bella napoletana era una delle professoresse.

Le sue esperienze nel mondo dello spettacolo non finiscono qui. Ha preso parte anche a Ciao Darwin e a miss Italia. Per ora non ha ancora sfondato nel mondo dello spettacolo ma la partecipazione al Grande Fratello può rappresentare per lei un vero e proprio trampolino di lancio.

Federica è entrata nella casa del Grande Fratello come donna sentimentalmente impegnata ma i suoi atteggiamenti hanno fatto credere a tutti che in realtà fosse single. La gieffina si è avvicinata Gianmaria Antinolfi con il quale si è scambiata coccole, tenerezze e il lettone.

Nelle scorse ore ha avuto però dei rimorsi pensando alla persona che la sta aspettando fuori. La gieffina ha deciso così di mettere un freno alla sua conoscenza con Gianmaria e il giovane napoletano, deluso, è scoppiato in un pianto liberatorio in confessionale.

Cosa succederà tra i due? Staremo a vedere. Intanto la bella partenopea è stata beccata dalle telecamere mentre faceva la doccia.

Seduta nella vasca da bagno, con un costumino striminzito, Federica appare più bella che mai. Mentre utilizza il doccino, sposta leggermente lo slip per sciacquare le sue parti intime. Le telecamere hanno ripreso tutto. Il video diventa virale.