Per la prima volta in tutta la storia del rinomato programma, ben 4 concorrenti hanno abbandonato la scuola di Amici in un solo giorno. Ecco chi ha dovuto lasciare la casetta.

Questa nuova edizione del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, ha iniziato a destare parecchi sospetti. Molti sono gli allievi che, dopo qualche settimana all’interno della casetta, hanno dovuto abbandonare il talent. Questi, prima ancora di varcare la porta della casa in cui tutti vivono, vengono informati delle numerose regole da rispettare. Maria De Filippi è sempre stata dalla parte dei ragazzi, nonostante la sua estrema empatia però non accetta minimamente le infrazioni delle regole. I giovani talenti che iniziano questo incredibile percorso devono continuamente dimostrare di essere all’altezza della fama del famigerato programma televisivo.

Il loro posto nel talent attualmente non ha alcuna garanzia poiché potrebbero essere sostituiti da un momento all’altro così da far occupare il loro posto a ragazzi più talentuosi. Oggi gli allievi hanno creato un rapporto unico ed inestimabile, ovviamente ad ognuno di loro dispiacerebbe vedere un compagno lasciato a casa. Nelle prossime ore però dovranno fare i conti con la lontananza di ben 4 compagni poiché questi dovranno abbandonare per sempre il talent.

Chi sono i 4 concorrenti che dovranno abbandonare la scuola di Amici?

Nelle ultime settimane alcuni allievi hanno vissuto degli attimi di panico poiché convocati dai loro stessi insegnanti. Il tutto è stato voluto dai maestri che li seguono costantemente, i quali hanno poi avvertito i ragazzi che il loro percorso non ha subito miglioramenti. Nonostante i richiami, gli allievi non hanno potuto fare altro che vivere in attesa dell’esito senza pensare minimamente a migliorare gli aspetti che necessitano un cambiamento. Per questo infatti oggi dovranno abbandonare definitivamente la casetta.

Nell’ultima settimana abbiamo assistito ad innumerevoli richiami ed oggi è giunto il momento decisivo. Alcuni di loro sono entrati nel programma solo qualche settimana fa, altri invece hanno iniziato il loro percorso già qualche mese fa. I fan rimarranno molto delusi da queste eliminazioni poiché alcuni di loro sono molto affezionati ai 4 allievi.

Gli allievi che vedranno andare in fumo il loro sogno di fare carriera in questo incredibile mondo sono: Cristiano (categoria ballo), Nicol (categoria canto), Elena (categoria canto), Paily (categoria canto). Quest’ultima è stata convocata dallo stesso insegnante per poter prendere il posto di Elena, ovvero Rudy Zerbi, nonostante questo però neanche lei è riuscita a convincere l’insegnante.