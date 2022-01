Paolo Bonolis, imprevisto in diretta: arriva ubriaco fradicio ad Avanti Un Altro

Paolo Bonolis, imprevisto durante la diretta di Avanti Un Altro: un concorrente arriva ubriaco fradicio. Ecco che cosa è accaduto.

Paolo Bonolis è un conduttore italiano, tra i più seguiti, apprezzati e amati dai telespettatori. Ha una carriera brillante alle spalle e un futuro sicuramente meraviglioso ancora da programmare.

Esordisce nel mondo dello spettacolo da giovanissimo e grazie alla sua intraprendenza e alla sua professionalità è riuscito a bucare lo schermo e a sfondare nel mondo della televisione.

Ha condotto programmi di grande successo come Ciao Darwin, Il senso della vita e attualmente è al timone del game show Avanti Un Altro. Il format, che va in onda ogni pomeriggio nella fascia preserale su Canale 5, piace tantissimo ai telespettatori e infatti si conclude ogni giorno con picchi di share altissimi.

Proprio parlando di Avanti Un Altro, vi diciamo che durante la diretta è accaduto qualcosa di davvero curioso: un concorrente si presenta ubriaco fradicio al cospetto di Bonolis.

Il video del concorrente ubriaco diventa virale

Un concorrente si è presentato ubriaco fradicio! Ebbene sì, un giovane di nome Roberto, è arrivato barcollante alla sua postazione e, dato che non riusciva a stare fermo e a smettere di ridere, Bonolis gli ha chiesto se fosse ubriaco e lui, senza filtri, ha risposto di sì! Lo studio è scoppiato in una fragorosa risata. Come sempre, Bonolis non delude mai.