UeD, Tina racconta tutta la verità sull’ex Kikò: boato in studio | Maria incredula

Uomini e Donne, Tina Cipollari a ruota libera sull’ex marito. Ecco cosa ha dichiarato la vamp. Le sue parole lasciano la conduttrice di stucco.

Maria De Filippi incredula. Le parole pronunciate dall’opinionista di Uomini e Donne nei confronti di Kikò, lasciano a bocca aperta.

Tina Cipollari senza freni su Kikò

Tina Cipollari è l’amatissima opinionista di Uomini e Donne. Da più di una decade, la verace vamp viterbese intrattiene con la sua verve ed ironia i telespettatori di Canale 5. Pungente, intraprendente, simpatica e sempre con la risposta pronta, la pupilla di Maria De Filippi rappresenta senza dubbio alcuno il cuore del programma.

La conduttrice la adora e come lei anche il pubblico che non può fare a meno di morire dalle risate quando la prorompente vamp interviene in trasmissione. Il dating show di Mediaset non sarebbe lo stesso senza di lei.

A Uomini e Donne, Tina è ormai di casa. Anche lei deve ringraziare questo programma per averle concesso l’opportunità di conoscere il suo primo vero amore, Kikò Nalli. I due purtroppo oggi non sono più una coppia ma il sentimento che hanno provato è stato vero e forte.

A proposito di Kikò, la vamp ha fatto delle dichiarazioni molto forti nei confronti del suo ex marito che hanno lasciato tutti increduli, conduttrice compresa.

Ecco cosa ha detto l’opinionista di UeD: la De Filippi è senza parole

Tina e Kikò sono stati una coppia per tanti anni. Si sono conosciuti proprio grazie a Uomini e Donne. Siamo nel 2001, la Cipollari, dopo la sua esperienza nel salotto dei sentimenti mariano prima in veste di corteggiatrice e poi di tronista, viene scelta dalla De Filippi come opinionista della trasmissione.

Galeotto fu l’incontro con il corteggiatore di un’altra tronista, Zahida. Kikò è il parrucchiere arrivato alla corte di Maria De Filippi per trovare l’amore. Tina e Nalli si scambiano qualche sguardo d’intesa, si concedono qualche uscita e poi il resto è storia.

I due escono pubblicamente allo scoperto e per 15 anni vivono di un amore folle e passionale che li porta a costruire una meravigliosa famiglia. All’improvviso però la magia finisce.

Nel 2017 i due annunciano la loro rottura. Argomento delicato, quello della separazione, per la Cipollari, la quale ha fatto delle dichiarazioni molto forti nei confronti del suo ex marito.

Ad accogliere le sue parole è proprio lo studio di Uomini e Donne. Immedesimandosi in una situazione simile a quella vissuta anche da lei, la vamp coglie l’occasione per parlare del suo ex marito riservandogli delle parole molto belle.

Tina dice che nonostante la separazione, lei non potrebbe mai andare contro Kikò per il forte sentimento che c’è stato ma soprattutto perché resta sempre il padre dei suoi figli.

Ha affermato inoltre che non avrebbe problemi ad accettare con gioia l’arrivo di un’altra donna nella vita dell’ex compagno dicendosi pronta persino ad andare ad un suo eventuale matrimonio. Tutti restano a bocca aperta davanti a queste dichiarazioni fatte con grande maturità.