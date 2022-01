Maurizio Costanzo lo scopre in diretta e scoppia di rabbia: “Maria ha baciato un altro uomo” | VIDEO

Maurizio Costanzo scopre in diretta il tradimento di Maria De Filippi. Il giornalista va fuori di testa. Ecco che cosa è accaduto. Tutti i dettagli.

Maria De Filippi ha tradito Maurizio Costanzo. Questa clamorosa notizia viene data in diretta al famoso giornalista. Ecco che cosa ha combinato la conduttrice di Uomini e Donne. Pazzesco. Il web è senza parole.

Maurizio Costanzo scopre il tradimento della moglie in diretta

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi rappresentano una delle coppie più longeve della televisione italiana. Sposati da tanti anni, hanno un figlio, Gabriele che ha seguito le orme dei genitori.

Il ragazzo è stato adottato nel 2004 e oggi è un giovane uomo che collabora nelle aziende di famiglia. Gabriele lavora sia accanto al papà, dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show, sia nella produzione di Uomini e Donne e di altri programmi previsti dalla Fascino srl, la società che detiene al 50% proprio la famosa conduttrice milanese.

Maurizio e Maria sono una coppia un po’ fuori dagli schemi, i due provano un grande affetto l’uno per l’altra e, come affermato in più interviste dal giornalista televisivo Costanzo, la De Filippi è la donna della sua vita, quella che vorrà per sempre al suo fianco fino all’ultimo giorno di vita.

Nonostante Maria appaia agli occhi di tutti come una donna tranquilla e pacata, ha fatto uno sgambetto al suo amato marito. Sapete che ha ‘tradito’ il famoso giornalista? Maurizio lo ha scoperto in diretta.

La reazione scioccante del giornalista alla scoperta del tradimento

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno insieme da oltre 20 anni e la loro è una relazione salda e mai scalfita da nessun gossip e da nessun pettegolezzo. Quando Maurizio ha conosciuto l’attuale conduttrice di Uomini e Donne, era ancora sposato con Marta Flavi ma per amore della De Filippi ha messo fine al suo matrimonio e ha iniziato una nuova vita accanto al suo nuovo amore.

Eppure, anche Maria è caduta nella trappola del tradimento. Sapete con chi ha ‘tradito’ il marito? Si tratta di Robbie Williams. Ebbene sì, la presentatrice di C’è posta per te ha baciato il famoso cantante americano.

Il tutto è accaduto durante Sanremo 2017 quando Maria era conduttrice insieme a Carlo Conti del Festival della canzone italiana. Ma non è tutto. La famosa presentatrice ha baciato anche l’attore Keanu Reeves.

Costanzo è stato messo al corrente di questi ‘tradimenti’ da Massimo Giletti durante una puntata speciale della sua trasmissione, l’Arena. Come ha reagito il giornalista?

Maurizio ha affermato che i media hanno ricamato su questi baci ma che per lui si tratta solo di stupidate, ironizzando sulla situazione. Il suo intervento ha suscitato l’ilarità del conduttore e del pubblico.