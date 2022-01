Grande Fratello Vip 6, notizia clamorosa: Soleil è la prescelta di Alfonso Signorini. Ecco che cosa ha in serbo per lei il famoso conduttore di Canale 5.

Soleil Sorge futura protagonista di Mediaset? Il presentatore del Grande Fratello Vip 6 ha in mente progetti professionali importanti per la bella influencer italo-americana.

Tra i concorrenti più chiacchierati e discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip vi è indubbiamente Soleil Sorge. La giovane gieffina che si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice prima, e scelta poi, dell’ex tronista Luca Onestini, si può considerare la rivelazione del reality più famoso d’Italia.

Per oltre 3 mesi è stata al centro dell’attenzione per la sua amicizia ‘morbosa’ con Alex Belli e i confronti di fuoco con la moglie di lui, Delia Duran. Da quando il fotografo ha abbandonato il bunker di Cinecittà, in casa si respira un’aria più tranquilla e la stessa Sorge ha ammesso di essersi finalmente liberata di una persona che l’ha manipolata e fatta tanto soffrire.

In molti hanno notato che la bella influencer italo-americana è tra i concorrenti preferiti di Alfonso Signorini. Sapete che cosa ha in serbo per lei il conduttore? Non ci credereste mai.

Ecco che cosa ha in mente Alfonso Signorini per la gieffina

Non ci sono dubbi, Soleil Sorge è la preferita di Alfonso Signorini e il web ne è consapevole. In molti hanno notato come il famoso presentatore abbia sempre un occhio di riguardo nei confronti dell’influencer italo-americana, come la elogi continuamente e come non tenga in considerazione i suoi sbagli e i suoi errori.

Qualche settimana fa si mormorava che la bella gieffina, una volta terminata la sua esperienza nel reality di Cinecittà, avrebbe trovato le porte del successo spalancate e questo proprio grazie ad Alfonso Signorini.

Si è iniziato a parlare di una probabile partecipazione di Soleil, in veste di opinionista, alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Il noto survivor game dovrebbe partire dopo il 14 marzo, quindi a seguito della fine del Grande Fratello Vip 6 e sempre con la conduzione di Ilary Blasi. Arriva però una notizia che lascia tutti sconvolti. A lanciare l’indiscrezione è Gabriele Parpiglia.

Il famoso autore del Grande Fratello e giornalista, ha dichiarato che Soleil potrebbe non essere (solo) opinionista de L’Isola dei Famosi bensì futura opinionista del Grande Fratello Vip, settima edizione. I fan sono sgomenti. Sarà davvero così? Intanto la Sorge continua a godersi la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.