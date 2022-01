C’è Posta Per Te, Alessia mostra la cugina di Giovanni: “È lei l’amante del mio ex”

C’è posta Per Te, Alessia Quarto mostra la cugina di Giovanni e svela a tutti l’identità dell’amante del suo ex marito. Ecco chi è.

Alessia Quarto umilia pubblicamente il suo ex marito svelando a tutti l’identità della sua amante. Colpo basso. Ecco che cosa è accaduto sui social.

C’è Posta Per Te, Alessia Quarto mostra l’amante del marito

Sabato 8 gennaio 2022 è andata in onda la prima puntata di C’è Posta Per Te. Il programma condotto da Maria De Filippi ha chiuso con picchi di ascolto altissimi: milioni sono stati i telespettatori italiani incollati alla televisione, intenti a seguire le storie strappalacrime e toccanti raccontate con sempre estrema empatia dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Tra i protagonisti della prima puntata della notissima trasmissione mariana si è distinta una ragazza napoletana, di Boscoreale, la giovane Alessia Quarto. La donna è stata chiamata in trasmissione dall’ex marito che voleva chiederle scusa per averla tradita niente di meno che con la cugina!

Alessia non soltanto ha chiuso la busta ma, sui social, ha ‘rivelato’ l’identità dell’amante. Scoppia il putiferio sul web.

La foto social che fa impazzire il web

Alessia non si è lasciata scalfire dalle dolci parole dell’uomo e dalle sue lacrime ma ha preferito chiudere la busta affermando di aver finalmente ritrovato sé stessa e la sua dignità di donna.

La bella napoletana in pochissime ore è diventata l’idolo del web. Tantissimi sono i follower che hanno cominciato a seguirla e su Instagram è arrivata addirittura a oltre 76 mila seguaci. La ragazza ha conquistato il cuore di tutti.

Maria de Filippi ha cercato di far ricongiungere la coppia ma lei stessa ha capito che le colpe dell’uomo erano troppo gravi per poter essere perdonate dalla sua compagna. Alessia è arrivata in trasmissione accompagnata dal suo papà. Il tradimento ‘incestuoso’ ha sconvolto tutti, pubblico incluso.

Alessia si è ripresa la sua rivincita pubblicando una foto che ha suscitato lo scalpore del web. In alcune storie Instagram la giovane napoletana ha pubblicato un’immagine un po’ provocante che mostra la foto di un topolino con una chiara allusione al mondo di comportarsi non propriamente etico della donna che ha distrutto una famiglia.