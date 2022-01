GF Vip: Sophie, Basciano e Miriana a letto insieme | Interviene la regia

GF Vip: i ragazzi sparlano sotto le coperte e la regia li richiama ecco cosa è successo all’interno della casa.

All’interno della casa del Grande Fratello ogni giorno pare che succedono sempre nuove cose. I ragazzi infatti forse per il troppo tempo in casa iniziano anche a sparlare sotto voce tra di loro, come è successo proprio oggi.

Il programma condotto da Alfonso Signorini è sicuramente uno dei reality show più visti e più amati dal pubblico italiano. Questo perché proprio in questa edizione ci sono stati divesi colpi di scena che hanno divertito il pubblico.

In particolare parliamo dei triangoli amorosi che hanno visto coinvolti diversi coinquilini della casa. Non è sicuramente semplice non riuscire a seguire il reality questo perché pare che oggi giorno accadono situazioni piccanti e altre molto curiose.

In particolare infatti oggi pare che Alessandro, Sophie e Miriana siano stati richiamati dalla regia. Il motivo? Beh i tre si erano nascosti sotto le coperte senza microfono per parlare di una situazione grave di un concorrente della casa.

Ragazzi ripresi dalla regia del GF Vip

In particolare i tre concorrenti del Grande Fratello pare che abbiano deciso di parlare sotto le coperte dopo aver visto qualcosa di anomalo da parte di un concorrente della casa. Il concorrente in questione sarebbe Baru, nipote di Costantino Della Gherardesca.

I tre infatti si sarebbero nascosti senza microfono per discutere di una situazione che a quanto pare non si sono accorti solo loro. I tre infatti avrebbero ipotizzato che qualcuno, in questo caso Barù, avesse fumato di nascosto una canna. A far suonare il campanello sono state alcune frasi pronunciate dagli stessi concorrenti che sottovoce parlavano di questa assurda situazione.

Lo stesso Alessandro ha affermato che si sentivo proprio l’odore tipico di una canna, cercando l’approvazione di Miriana, la stessa ha però sottolineato che era solo una supposizione e che forse si erano sbagliati. Ma Sophie ha cercato comunque di affermare la loro ipotesi indicando che forse “l’arma del delitto” si trovasse nelle tasche di qualcuno.

“Imbarazzanti Sophie, Miriana e Alessandro che si mettono a sparlare sotto le coperte e senza microfono.”

Imbarazzanti Sophie, Miriana e Alessandro che si mettono a sparlare sotto le coperte e senza microfono. Bravo il Gf che finalmente li ha richiamati perché non ne possiamo più #Gfvip pic.twitter.com/HNfE5TCvCh — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 1, 2022

Sono molte le persone del pubblico che si sono espresse su queste ipotesi e sicuramente non hanno espresso parole belle nei confronti del concorrente e soprattutto della regia che permette cose simili in televisione.