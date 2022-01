Charlene di Monaco “La vogliono far sparire” | Il dossier segreto del Principato Reale

Il Principato Reale nasconde un’amara verità che potrebbe ribaltare completamente il ruolo di Charlene di Monaco, alcune informazione tenute nel dossier segreto sono trapelate.

Come ben saprete in questi giorni la Principessa Consorte non vanta di buona salute. Le sue condizioni peggiorano ogni giorno che passa e, purtroppo, è realmente poco ciò che si può fare. Questo per lei, non è stato un anno particolarmente affascinate come uno di quelli che non vorresti mai dimenticare. Lontana da casa da ormai molto tempo, non ha potuto badare ai propri figli. I due pargoli infatti hanno trascorso la maggior parte del tempo con lei zie, le quali si trovano tuttora al loro fianco.

Sono molti i chiacchiericci che circolano sul suo nome e sul suo ruolo nella Famiglia Reale. In molti l’hanno considerata inadatta per ricoprire un ruolo così importante. Nulla ha a che fare con le sue capacità mentali ovviamente, tutto è dovuto alle sue condizioni fisiche ed alla sua malattia. La lontananza dai figli non ha di certo migliorato la situazione, lei però purtroppo non è assolutamente nelle condizioni fisiche di potersi occupare di anche solo uno di loro. Fortunatamente ha ricevuto l’aiuto di Carolina e Stefania che, senza pensarci troppo hanno accettato prontamente di prendersi cura di Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco fuori dal Principato Reale, finalmente tutta la verità

I suoi due figli sono notevolmente preoccupati per le condizioni di salute della mamma nonostante questo però stanno affrontando la situazione in modo impeccabile. Ovviamente manca loro il suo affetto e le sue parole dolci, con il tempo però si sono abituati alla lontananza e sperano solo che la donna possa riprendersi. Le sue condizioni però preoccupano notevolmente il Principato Reale, il quale ha molto pensato sul da farsi prendendo in considerazione perfino un peggioramento della donna.

Ciò che si vociferava su Alberto e la donna pare che stia ottenendo innumerevoli conferme, le voci sul divorzio dei due ovviamente non passano inosservate. Si inizia a parlare infatti di un piano che possa dar modo di sostituire la Principessa Consorte senza scatenare un putiferio nei confronti della Famiglia Reale.

In caso dovessero procedere realmente con il divorzio o le sue condizioni di salute dovessero aggravarsi, il Principato Reale ha pensato che due sono le degne sostitute della donna. Queste ultime sono le zie, ovvero Carolina e Stefania. A queste ultime, in condizioni estreme, verrà loro affidato il ruolo di madre dei gemelli.