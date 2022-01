Uomini e Donne, Tina Cipollari confessa finalmente la verità su Gianni Sperti. Ecco le forti dichiarazioni rilasciate dall’amatissima opinionista.

La vamp di Uomini e Donne senza freni. L’acerrima nemica di Gemma Galgani svela finalmente la verità sul suo compagno di avventure, Gianni Sperti. Ecco che cosa ha raccontato pubblicamente.

Tina Cipollari senza freni su Gianni Sperti

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 che da oltre 20 anni tiene compagnia ai telespettatori italiani. La padrona di casa, Maria De Filippi, nelle vesti di Cupido, fa scoccare le frecce dell’amore tra i protagonisti, giovani e meno giovani, che si presentano alla sua corte per trovare l’uomo o la donna ideale.

Ogni settimana, il salotto dei sentimenti mariano si conclude con picchi di ascolto altissimi: i telespettatori seguono con affetto le avventure dei junior e senior che ormai sono parte delle famiglie degli italiani.

Al momento, Uomini e Donne è in pausa per le festività natalizie ma già le registrazioni sono in corso e le nuove puntate andranno in onda a partire da lunedì 10 gennaio.

Dunque, dalla prossima settimana, ritroveremo in studio oltre agli storici protagonisti del dating show di Canale 5 anche gli amatissimi opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Proprio la prima ha fatto delle rivelazioni piuttosto intime sul suo compagno di avventura. Ecco che cosa ha dichiarato.

La vamp di Uomini e Donne lascia tutti senza parole

Anche se Uomini e Donne non è momentaneamente in onda per via delle festività natalizie, i protagonisti del famoso dating show di Canale 5 non sono in vacanza. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, presentissimi sempre sui social, hanno dato il meglio di sé anche durante queste vacanze natalizie.

Proprio qualche ora fa, l’amatissima vamp ha fatto delle dichiarazioni piuttosto forti sulla sua spalla ormai storica. Quanto dichiarato dalla acerrima nemica di Gemma Galgani ha sconvolto tutti.

Gianni Sperti ha pubblicato una conversazione WhatsApp avvenuta proprio tra lui e la Cipollari. Nella chat in questione si leggono, in maniera ironica, gli auguri che Sperti rivolge alla sua collega in occasione della festa dell’Epifania. Sperti afferma che la Cipollari sarà sicuramente stanca per la lunga nottata da affrontare in vista dell’arrivo del 6 gennaio.

Dal canto suo, la verace opinionista risponde all’accusa ironica, scrivendo che è passata anche a casa di Sperti lasciandogli nella calza 10 kg di ovatta per imbottire le sue mutande visto che la natura è stata poco generosa con lui. Questa chat tra i due ha suscitato l’ilarità del web.