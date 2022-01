Paolo Bonolis: età, altezza, moglie, figli e carriera artistica

Chi è Paolo Bonolis? Conosciamolo meglio nel dettaglio e sbirciamo nella sua vita privata, lavoro e famiglia.

Chi è Paolo Bonolis?

Palo Bonolis nasce il 14 giugno del 1961 a Roma. Nasce sotto il segno dei Gemelli ed è alto 1,77. Cresce felicemente nella sua famiglia di origini rumene infatti il suo cognome d’origine era leggermente diverso “Bonoli“. La sua adolescenza la passa nella bellissima capitale dove inizia i suoi studi e passa la maggior parte del tempo tra i libri di scuola del liceo classico.

Una volta finita la maturità, Paolo decide di iniziare l’università in Scienze Politiche Internazionali con ottimi voti. Una delle sue passioni nascoste però era la recitazione si iscrive infatti al corso di recitazione dove apprende facilmente il suo modo di parlare veloce e fluente, che oggi è uno delle caratteristiche che lo contraddistingue. In molti non sanno però Poalo soffriva di balbuzie e questo è stato all’inizio un grande ostacolo per la carriera televisiva, ma grazie al corso di recitazione è riuscito piano piano ad eliminare questo piccolo problema.

Paolo Bonolis carriera televisiva Paolo Bonolis inizia però a fare i primi passi nel mondo della televisione italiana nel 1980 con 3,2,1, CONTATTO, ma molti bambini di quegli anni se lo ricordano come il conduttore di Bim Bum Bam. Qualche anno dopo su Canale Cinque conduce Tira e Molla e altri magnifici programmai tra cui ricordiamo sicuramente i più belli, Avanti Un altro, Ciao Darwin e Scherzi a Parte, Domenica In e Sanremo. Quanto guadagna Paolo Bonolis? Il conduttore Paolo Bonolis è stato definito uno dei migliori sul mercato dello spettacolo. Il conduttore infatti sarebbe passato a Mediaset anche per il proficuo denaro che percepisce grazie al suo lavoro. Paolo infatti secondo quanto confermato da Italia Oggi guadagnerebbe circa 9 milioni di euro, detenendo il record dei conduttori più pagati d’Italia.

Paolo Bonolis chi sono i figli e la moglie?