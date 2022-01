Can Yaman, avete visto la nuova fidanzata? “Altro che Leotta” | FOTO

Can Yaman felicemente fidanzato con una bellissima donna, molto più bella della fantastica Leotta. Ecco tutti i dettagli sulla loro relazione: chi è lei e da quanto hanno una storia.

Negli ultimi anni si è sentito spesso parlare di lui, giovane attore turco che ha letteralmente rapito il cuore di tutti i suoi fan. Grazie ai ruoli interpretati ha ottenuto un successo inaspettato diventando importante perfino in Italia, dove oggi lavora e vive. Sono molte le passioni che ha il ragazzo, una tra queste è il mantenimento della forma fisica. Inoltre, ama profondamente il cibo italiano. Nel corso del tempo, dopo il suo debutto in Italia, lo abbiamo visto creare molti legami.

Si è molto affezionato alla fantastica conduttrice televisiva Diletta Leotta, con la quale ha poi instaurato una bellissima storia d’amore. Nonostante gli affetti, la loro storia d’amore non durò molto, dopo alcuni mesi infatti le cose iniziarono a peggiorare fino a segnare poi la loro separazione definitiva. Fino ad oggi il ragazzo, per via della rottura con la Leotta, ha tenuto nascosto ogni suo flirt così da non destare alcun sospetto. Lui oggi è nuovamente in compagnia di una persona che lo rende felice, ha deciso però di non correre e di godersi gli attimi lontani dai riflettori.

Can Yaman felicemente fidanzato con una bellissima donna, ecco chi è lei

Siamo fin troppo abituati di vedere ogni singolo dettaglio delle vite private dei Vip che ormai non riusciamo a capacitarci del fatto che alcune cose è bene mantenerle private. In molti sono a conoscenza di questa sua relazione con questa ragazza, nonostante questo però non comprendono il reale motivo della lontananza dei riflettori. Avendo vissuto una quotidianità con Leotta, condividendo tutto e mostrando il loro amore ovunque, ovviamente i fan poi si sono intromessi nella loro rottura chiedendo spiegazioni e criticando pesantemente entrambi.

Lui infatti momentaneamente preferisce mantenere un discreto livello di privacy, così da potersi vivere senza alcuna pressione. Da lui però ci è concessa qualche piccola informazione. Lei si chiama Maria Giovanna Adamo e, a differenza della Leotta, non ama particolarmente apparire sui social anzi è una ragazza molto riservata.

Lei, secondo quanto si vocifera, ha all’incirca 25 anni ed è originaria di Crotone, Calabria. La ragazza negli anni ha ottenuto abbastanza successo ottenendo il secondo posto alla “World Top Model selezione Roma 2021“. Hanno iniziato a frequentarsi qualche mese fa ed attualmente preferiscono rimanere lontano da occhi indiscreti.