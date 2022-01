Scandalo al GF Vip: Sophie e Basciano perdono ogni inibizione e si lasciano andare ad una inattesa intimità. Ecco cosa ha dichiarato a questo proposito un altro gieffino.

Sophie e Basciano, finalmente è successo. Ecco cosa è accaduto tra i due sotto le coperte. Il web è senza parole.

Sophie e Basciano più intimi che mai

Ormai si possono definire quasi una coppia, Sophie e Alessandro. Diciamo quasi perché anche se i due si piacciono e si sono concessi l’esclusiva, almeno per il momento, nessuno di loro ha però ancora pronunciato la parola amore.

Eppure le premesse per mettere in piedi una meravigliosa storia d’amore ci sono tutte: gelosia, effusioni, passione sfrenata, baci intensi e ora anche momenti di intimità.

Ebbene sì, i due gieffini hanno finalmente fatto questo ulteriore passo in avanti. Tutto è successo nella notte, mentre gli altri concorrenti dormivano tranquillamente. Sophie racconta cosa è accaduto sotto le coperte.

La confessione della Codegoni sbalordisce

Sophie Codegoni lascia tutti a bocca aperta. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver dato un palo clamoroso a Gianmaria Antinolfi col quale sembrava ci fossero tutte le premesse per costruire una bella relazione, ha perso la testa per la new entry Alessandro Basciano.

Tra la Codegoni e Basciano c’è stata attrazione fin dall’inizio. L’ex tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore di Uomini e Donne è entrato nel bunker di Cinecittà affermando di provare uno spiccato interesse per Sophie e Soleil.

Mentre la seconda si è subito defilata affermando che Alessandro non è il suo tipo e che mai potrebbe costruire una relazione con lui, la prima si è detta disponibile da subito e pronta ad approfondire con lui questa conoscenza che pare sia già diventata qualcosa di più.

Come ogni coppia, o presunta tale, che si rispetti, anche i due gieffini hanno avuto degli alti e bassi. La situazione è degenerata la notte di Capodanno, quando Sophie e Alessandro hanno avuto una accesa discussione per via dell’avvicinamento di lui ad altre donne della casa.

Entrambi erano abbastanza ubriachi e una infelice esternazione di Basciano, “ti do un pugno in testa”, ha suscitato la furia del web che a gran voce ha richiesto l’espulsione di Alessandro, cosa questa che per il momento non è avvenuta.

Ad ogni modo, nelle scorse ore tra i due gieffini è accaduto qualcosa di inatteso. A parlare è Sophie. La giovane si è appena svegliata e in postazione trucco trova un Giucas Casella super sorridente che l’abbraccia.

L’illusionista chiede all’influencer il perché di questa gioia, domandandole se avesse fatto l’amore con Basciano. La Codegoni, divertita, afferma che nemmeno si ricorda più come si fa.

A questo punto Giucas tenta di aggiustare il tiro affermando che lui per amore intende coccole, tenerezze e sintonia con il partner. La Codegoni risponde che allora, in questo senso, lei e Alessandro hanno fatto l’amore.