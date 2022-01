La concorrente del GF Vip Eva Grimaldi attira su di sé l’attenzione di tutti, i suo comportamenti particolari risultano alquanto fraintendibili. Ecco cosa fa con il sale.

In questa sesta edizione abbiamo assistito a scenari del tutto unici ed inimitabili. I concorrenti del programma stanno mostrando ogni lato del loro carattere e dei loro modi di fare, anche se questi potrebbero risultare alquanto strani. Ognuno di loro ha le sue abitudini quotidiane, i loro vizi e tutti devono collaborare e rispettare le abitudini ed i comportamenti degli altri vipponi. Delle volte però alcuni gesti dei gieffini possono risultare parecchio strani perfino agli occhi del pubblico, il quale segue il programma attentamente h24/7.

I telespettatori potrebbero mettere in discussione una miriade di cose, delle volte però sono proprio i piccoli gesti che attirano la loro attenzione. La vippona Eva ad esempio, ha attirato verso di sé i riflettori per via di un semplice gesto apparentemente normali, messo poi in discussione dal pubblico da casa. Non è di certo la prima volta che osserviamo dei comportamenti che noi reputiamo “strani”, i quali per altre persone potrebbero risultare del tutto normali. Inoltre è bene rispettare le idee di ogni componente del cast, senza sfociare in litigi futili.

Eva Grimaldi fa un gesto particolare con il sale al GF Vip, nessuno ne capisce realmente il perché

Lei è una nuova concorrente, ha da poco varcato la soglia della porta rossa e sta cercando di ambientarsi nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la regia del reality ha deciso di mandare in onda delle riprese che la vedono come protagonista indiscussa. I suoi gesti però attirano l’attenzione delle persone, anche non molti hanno capito cosa realmente ha fatto la donna.

In realtà non vi è alcun comportamento ambiguo o che potrebbe far pensare maliziosamente. La donna a quanto pare è semplicemente superstiziosa. La situazione è del tutto normale, moltissimi italiani lo sono solo che il paese d’origine influisce notevolmente. C’è chi porta il trifoglio come portafortuna e chi invece porta direttamente il corno portafortuna, il tutto fatto per tenere alla larga le malelingue e gli avvenimenti negativi. Ovviamente non vi è alcuna base scientifica, semplicemente tutto si basa sulla credenza.

La donna, dopo aver posato il piatto sul tavolino, ha messo sulla pietanza un pizzico di sale. Con il sale rimasto sulle dita però lo ha lanciato dietro di sé, a destra e a sinistra. Sostanzialmente ha lo stesso e identico significato del corno portafortuna.