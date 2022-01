Giulia Salemi, chi è la bellissima showgirl dai tratti orientali? Conosciamola meglio e scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Giulia Salemi?

Giulia Salemi nasce a Piacenza. Classe 1992 la Salemi ha 28 anni ed è di origini Italo Iraniane. La madre infatti si chiama Fariba Tehrani ed è iraniana mentre il padre, Mario Salemi, è Italiano e di professione fa il poliziotto. Dopo aver ottenuto la maturità scientifica, Giulia Salemi si trasferisce a Milano per lavoro dopo aver frequentato per un anno la facoltà di Economia e Commercio a Piacenza. La Salemi entra infatti da giovanissima nel capo della moda e dello show business ed in particolare, all’età di 19 anni, quando partecipa a Miss Italia, dopo aver vinto Miss Picenza.

La sua esperienza a Miss Italia si conclude con il 4 posto e la Salemi viene poi chiamata come ospite in diversi e numerosi programmi televisivi. Nel 2015 Giulia Salemi partecipa con la madre al reality Pechino Express, che la rende nota al grande pubblico televisivo. Ma i reality forse più importanti nella vita personale e nella carriera di Giulia Salemi sono sicuramente le due edizioni del GF Vip alle quali Giulia ha preso parte. Infatti in ognuna di queste la showgirl Italo persiana ha trovato l’amore.

Ex ed attuale fidanzato di Giulia Salemi

Giulia Salemi è stata protagonista di numerosi flirt e relazioni famose. La Salemi ha infatti avuto una relazione con Abrham Garcia (ex della Lamborghini), conosciuto in spagna e poi rincontrato in Italia negli MTV Awards. Altra relazione famosa è stata quella con Andrea Iannone ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis. Molto importanti e chiacchierate sono state anche le relazione con Francesco Monte, conosciuto durante la 3 edizione del GF Vip. I due sono stati insieme per circa otto mesi ma poi la relazione si è interrotta con grande rammarico della modella e showgirl Italo iraniana, la quale ha espresso tutto il suo dispiacere sul suo profilo Instagram.

Attualmente la Salemi sta con Pierpaolo Petrelli, conosciuto durante la 5 edizione del GF VIp. I due si sono innamorati nella casa del Gf dopo che Pierpaolo aveva avuto un flirt con Elisabetta Gregoraci ma i due sono stati fin subito complici ed affiatati. Quest’anno la coppia è stata paparazzata in vacanza alle Cicadi e sembrano essere più felici che mai, come dimostrato anche dai numerosi post dei fan sotto l’hashtag #petremi.

Profili Social

Come ogni showgirl e influencer che si rispetti anche Giulia sembra essere molto attiva sui social soprattutto su Instagram. La ragazza infatti vanta migliaia i followers che la seguono ininterrottamente ogni giorno. La ragazza infatti posta spesso foto e video della sua quotidianità e foto insieme al suo amore Pierpaolo.