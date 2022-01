GF Vip, Gianmaria dimentica le telecamere, lo fa nel lavandino in cucina: “Che schifo”

By

Le attente telecamere del Grande Fratello Vip hanno ripreso Gianmaria Antinolfi in un momento davvero imbarazzante, i telespettatori sono rimasti sconvolti: ecco cosa è accaduto.

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, sono nate diverse polemiche, soprattutto per la scarsa igiene. I concorrenti del reality sono ripresi dalle telecamere 24 ore su 24 e proprio nelle scorse ore i telespettatori hanno assistito ad una scena davvero sgradevole, che riguarderebbe proprio Gianmaria Antinolfi: scopriamo cosa è accaduto.

Scarsa igiene al GF Vip: è polemica

Tantissimi telespettatori hanno notato che i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip non si danno da fare sulle pulizie della casa. Non solo il terribile disordine che c’è nelle camere da letto, ma anche la scarsa igiene soprattutto in cucina.

Manila Nazzaro e Carmen Russo sono le due donne del reality che cercano di mantenere sempre una certa pulizia, ma con scarsi risultati, dato che spesso si trovano da sole a svolgere le faccende domestiche.

Proprio per questo, nei giorni scorsi la produzione del reality ha deciso di diminuire il budget per la spesa settimanale, precisamente, sono passati da 380 a 266 euro. Solamente in questo modo i concorrenti presteranno maggiore cura sull’ordine e sulla pulizia della casa.

Nelle ultime ore, le telecamere del Grande Fratello Vip, hanno ripreso Gianmaria Antinolfi mentre era in cucina e ha compiuto un gesto che ha lasciato i telespettatori davvero senza parole: scopriamo cosa è accaduto.

Il terribile gesto di Gianmaria Antinolfi

Nelle scorse ore un filmato di Gianmaria Antinolfi è diventato virale sui social in pochissimo tempo. L’imprenditore campano ha attirato l’attenzione del pubblico per un gesto che ha commesso proprio in cucina.

Nel video si vede lui concentrato mentre mangia un bel panino nel lavandino. Lo ha mangiato così ferocemente che sono cadute tutte le briciole e anche altro. A quanto pare il provvedimento del Grande Fratello Vip non è servito a molto, dato che non è proprio igienico pranzare sopra il lavandino.

Infatti, diversi utenti del web hanno fortemente criticato Gianmaria Antinolfi per non aver un occhio di riguardo sull’igiene e l’ordine della Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto a pochi giorni dal duro provvedimento.