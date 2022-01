Dominique Devenport, chi è l’attrice che interpreta Sissi: tutto su di lei

Chi è Dominique Devenport? La bellissima attrice che interpreterà la Principessa Sissi? Conosciamola meglio.

Chi è Dominique Devenport

La bellissima attrice Domenique Devenport nasce in Svizzera da genitori americani, in particolare il papà dal Wisconsin e dalla mamma elvetica. La giovane ha manifestato la sua passione per la recitazione già da bambina ed oggi a 29 anni oltre ad essere una bravissima ballerina è anche un ottima attrice, anche se ancora un po’ acerba. La giovane infatti ha ottenuto un ruolo molto importante che le sta cambiando la vita. Il ruolo in questione è quello della Principessa Sissi nella nuova miniserie.

A raccontare della sua poca esperienza nel mondo del cinema è stata lei stessa. In una recente intervista infatti la bellissima Dominique infatti ha raccontato di aver avuto la parte solo per un colpo di fortuna. Un suo caro amico infatti ha parlato di lei alla regista del casting che si è fatta convincere a darle un ruolo cosi importante.

La stessa Dominique ha infatti fin da subito manifestato non poca preoccupazione, una responsabilità non da poco, sottolinea l’attrice che da poco si è lanciata nel mondo della recitazione.

Dominique interpreta la Principessa Sissi

La giovane attrice infatti sarà la protagonista della miniserie ” La principessa Sissi”che è uscita proprio ieri. La serie si propone infatti come una serie più moderna rispetto al film uscito nel 1955. La giovane ha dovuto interpretare un ruolo molto importante, infatti la stessa all’epoca rivestiva un ruolo fondamentale per l’Austria, addirittura considerata una divinità per il popolo. Nonostante ciò Dominique ha comunque voluto rendere il personaggio più simile alla realtà di oggi mostrando la sua femminilità, il suo caratterino e la sua sensualità e mettendo nella sua interpretazione anche un po’ del suo carattere.

La miniserie propone al pubblico ben tre puntate che regalerà al pubblico eventi che hanno per davvero interessato la vita della Principessa Sissi, basatesi sulle ricostruzione storiche. La stessa Dominique si dice davvero contenta e onorata di aver interpretato un personaggio storico cosi illustre come la Principessa Sissi.

Vita Privata di Dominique.

La giovane Dominique oltre ad essere un attrice emergente dai tratti davvero particolari e anche molto apprezzata dal pubblico. In molti infatti si chiedono se la giovane ha il cuore impegnato, ma purtroppo della sua vita sentimentale non si conosce molto.

Nemmeno il suo profilo Instagram ci permette di toglierci la possibilità di sapere se è single o fidanzata poiché non ha molti contenuti.