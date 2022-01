David Kordbmann: chi è, moglie, figli, età e curiosità sull’attore di Sissi

Chi è David Kordbmann l’attore della mini serie tv La Principessa Sissi, conosciamolo meglio e sbirciamo nella sua vita privata.

Chi è David Kordbmann?

Il giovane attore David Kordbmann nasce a Monaco nel 1986. E’ un giovane attore che intrapreso la carriera cinematografica molto presto. Il ragazzo infatti ha iniziato gli studi di recitazione presso l’Accademia delle belle arti del Baden- Wurttemberg a Ludwingsburg. Il giovane attore ha iniziato gli studi nell’anno 2011 fino a settembre 2015 completando il suo percorso in recitazione con ottimi risultati.

La sua carriera però si costella di diverse interpretazione anche molto importanti, in particolare ruoli nelle opere teatrali classiche come Shakspeare, Kleist, Grillparzer, Gherhart Hauptmann, Tenessee Williams e Samuel Beckett.

In particolare dopo aver concluso gli studi, il giovane è stato subito ingaggiato come attore in diversi film molto importanti, iniziando la carriera cinematografica e televisiva, riscuotendo anche un discreto successo. In particolare nel 2013 ha interpretato il ruolo del fabbro in un fil intitolato Il diavolo dai tre capelli d’oro, ma non solo, ha preso parte anche a diverse serie televisive come Die Chefin nel 2016 interpretando un giovane studente.

Ma il ragazzo non si è fermato, infatti nel 2017 ha preso parte ad una serie poliziesca Marie Brand anche se ha ottenuto la sua visibilità solo per un episodio. Lo rivediamo successivamente con il film Parents Lie Bettere trasmesso nell’estate 2017. Nel 2018 interpreta inoltre il ruolo di macellaio, nella quarta stagione di ARD Die Kanzlei si lancia nel ruolo come leader di un gruppo di fede.

Oggi David però interpreta un ruolo importante all’interno di una mini serie molto attesa soprattutto in Italia. La miniserie in questione è quella de La Principessa Sissi, un serie che racconta le vicende e i segreti reali che hanno fatto parte della vita della Principessa più amata d’Austria.

Profilo Instagram e Vita privata

Il giovane attore tedesco a quanto pare non rilascia molto della sua vita. In particolare infatti non si hanno informazioni sulla sua vita privata e su quella amorosa. Infatti come si può anche vedere dai social, David non ama particolarmente parlare di se stesso, quello che si evince dal suo profilo sono diverse foto della mini serie televisivo di cui fa parte.