Calza della Befana, come prepararla secondo Benedetta Rossi

Basta un po’ di fantasia e possiamo fare una calza della Befana da soli a casa, e riempirla con i nostri dolci più gustosi.

Scopriamo insieme i preziosi consigli di una delle più famose Food Blogger italiane: Benedetta Rossi.

Come preparare in modo semplice una Calza della Befana

La realizzazione di una calza per la Befana è un lavoro piuttosto semplice e simpatico, ed è possibile, se si dispone di un po’ di manualità e di creatività, realizzare una calza bella come quella che si comprerebbe nei negozi. Con i consigli di Benedetta Rossi è ancora più semplice.

Riciclare dei vecchi maglioni

Quante volte nell’armadio ci ritroviamo dei capi di abbigliamento poco o per nulla usati? Capi come un maglione divenuto ormai inutilizzabile (perché è divenuto troppo piccolo per lavaggi sbagliati), possono avere nuova vita in occasione di una delle festività più attese dei bambini: la Befana.

Il modo più semplice è utilizzando la manica, in questo caso, l’apertura della calza sarà il polsino, e con ago e filo darete la forma della calza al lato aperto. Una volta sagomata la manica/calza potrete aprire la scatola dei bottoni e dar spazio alla fantasia per le decorazioni.

Con il cartoncino

Anche i nostri figli possono essere coinvolti nel progetto per la realizzazione delle calze della Befana, preparate impiegando del cartoncino.

Inizieremo disegnando due sagome uguali di calze con del cartoncino colorato che uniremo con una cucitrice.

I cartoncini saranno decorati con dei collage o dei disegni fatti dai bambini con i pennarelli. Ogni calza sarà unica e artistica.

Calza della Befana usando calze vere

Se nei cassetti abbiamo ancora dei calzini spaiati è arrivato il momento di investirli di nuova vita. Inoltre e non devono essere per forza calze di lana, ma vanno benissimo anche i calzettoni di cotone. Senza contare che in questo caso potranno contenere più dolciumi!