Amici, paura per l’allievo di Maria: processato per diffamazione | La sentenza

Amici, allievo di Maria De Filippi rischia grosso, il giovane è stato processato per diffamazione. Arriva la sentenza. Fan increduli.

Non si mettono bene le cose per un allievo di Amici di Maria De Filippi. Un giovane cantante del famoso talent mariano è stato processato per diffamazione. Ecco che cosa ha stabilito il giudice.

Cantante di Amici finisce sotto processo

Amici di Maria De Filippi è il talent che da oltre 20 anni tiene compagnia su Canale 5 ai telespettatori italiani. Ogni nuova edizione, la moglie di Maurizio Costanzo, con l’aiuto di professionisti competenti di canto e di ballo, sforna talenti che calcheranno i palcoscenici più importanti del mondo.

Tantissimi sono gli ex allievi mariani che oggi hanno un grande successo, pensiamo per esempio ad Emma Marrone, Alessandra Amoroso o Irama che con le loro hit sbaragliano la concorrenza posizionandosi primi nelle classifiche musicali.

Non sempre però chi prende parte alla scuola di Maria De Filippi riesce ad ottenere l’agognato successo e talvolta c’è anche qualcuno che viene sì ricordato all’esterno ma non per aver fatto cose positive. È il caso di un allievo del famoso talent che è stato processato per diffamazione. È arrivata la sentenza. Ecco che cosa ha stabilito il giudice.

Chi è il concorrente del talent finito sotto accusa

Si è conclusa una terribile disavventura che ha visto protagonista un personaggio molto amato di Amici di Maria De Filippi. Un giovane cantante, che ha riscosso anche un discreto successo, è stato processato per diffamazione. È arrivata finalmente la sentenza del giudice. Ecco che cosa ha stabilito la legge.

Chi si è reso protagonista di un vile gesto è il napoletano Daniel Piccirillo in arte Cosmic. Il giovane è stato accusato di body shaming nei confronti di una sua fan. Durante una diretta su Instagram, il cantante avrebbe aggredito verbalmente la giovane, al tempo quindicenne, rivolgendole delle offese pesanti sul suo aspetto fisico.

Le accuse rivolte alla giovane, hanno indotto la ragazzina a cadere nel baratro della depressione tanto da costringere i genitori a sottoporre la figlia a sedute di psicoterapia.

Cosmic è stato dunque denunciato per cyberbullismo e pubbliche offese. È arrivata però la sentenza del giudice. La legge ha stabilito, dopo aver preso visione dei documenti in suo possesso, di dover scagionare il cantante accusandolo non di diffamazione ma di ingiurie, un reato depenalizzato, ragion per cui il concorrente di Amici ha potuto godere dell’assoluzione. Come reagirà adesso la famiglia della quindicenne?