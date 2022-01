Kabir Bedi è un attore e personaggio televisivo di origini Indiane noto al grande pubblico televisivo. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Kabir Bedi?

Kabir Bedi nasce in Pakistan, precisamente nella città di Lahore, il 16 Gennaio del 1946. Ha quindi 75 anni ed il suo segno zodiacale è il Capricorno. La sua famiglia è di origine Indiana e di religione Sikh, una religione monoteista praticata per lo più in india che si fonda sull’insegnamento di 10 principi fondamentali.

Kabir riceve quindi una rigorosa educazione e saldi principi. Termina gli studi obbligatori e l’università. Dopo aver concluso il percorso di studi, Kabir Bedi si dedica interamente alla recitazione, campo nel quale ritiene di avere del talento. La sua notorietà cresce esponenzialmente nel 1976 quando viene scelto per interpretare il personaggio di Sandokan.

Carriera di Kabir Bedi

La fiction ottiene un successo enorme e Kabir Bedi si trova in un attimo ad essere uno degli uomini più conosciuti ed ammirati dell’intero mondo della televisione. Da quel momento la carriera di Kabir Bedi è tutta un crescendo di successi e nuovi progetti.

L’attore partecipa infatti a numerosi film e spettacoli teatrali. Oltre a Sandokan, Kabir ha partecipato anche a numerose altre fiction di successo: è apparso infatti ad ”Un medico in famiglia” e ”Beautiful”. Ha inoltre partecipato al noto reality L’Isola Dei Famosi, nel 2004. Pur avendo ammesso di aver partecipato al reality soltanto per soldi, Kabir è riuscito a farsi valere tra i naufraghi. E’ infatti arrivato al 2 posto.

Chi sono la compagna e i figli

Kabir ha tre figli e si è sposato ben quattro volte. La sua prima moglie è stata Protima Gupta, modella e danzatrice originaria dell’India, con cui ha avuto due figli, Pooja e Siddharth. Il matrimonio risale alla fine degli anni ’60. Tuttavia il figlio Siddarth, a cui era stata diagnosticata la schizofrenia, è morto suicida a soli 21 anni.

Un dolore enorme per Kabir, che ha superato non senza difficoltà questa prova del destino. Il secondo matrimonio regala a Kabir il terzo figlio, Adam. Si sposerà poi una terza volta con la conduttrice Nikhila Moolgaoker, con cui rimarrà legato per ben 13 anni. L’attuale compagna di Kabir è Parveen Dusanj, classe 1975 e quindi di ben 29 anni più piccola di lui. Nonostante la differenza di età sia notevole i due sembrano molto felici ed innamorati l’uno dell’altra e da qualche anno vivono insieme in India.

Profili Social

L’attore nonostante l’età è molto attivo sui social dove spesso posta foto e video delle sue giornate. L’attore è seguito inoltre da migliaia di fans che lo seguono piacevolmente soprattutto su Instagram.