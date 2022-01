Barù Gaetani D’aragona: chi è, età, lavoro, moglie, figli e vita privata

Lavoro e Carriera Televisiva

Il giovane Barù inizia a fare i primi passi nel mondo dello spettacolo con la partecipazione Pachino Express, successivamente invece partecipa ad un programma culinario Cuochi e Fiamme dove ne diventa giudice. Oggi il giovane ha deciso di partecipare al reality su Canale Cinque Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Il giovane ha accettato di partecipare al programma, con lo scopo di mettersi alla prova.

Oggi Gherardo lavora nell’azienda vinicola Bodega Noemia, in Argentina, dove si sviluppa il miglior vino argentino. Ma i suoi spostamenti in questi anni sono tanti, si trasferisce dopo poco in Australia, dopo un periodo in Italia dove aveva lavorato nel Chianti Senese.