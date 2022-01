Bollette luce, come risparmiare tanti soldi quando non sei in casa

E’ possibile risparmiare sulle bollette luce contribuendo alla lotta agli sprechi energetici quando non sei in casa. Bastano 5 semplici mosse per riuscirci: puoi tagliare la bolletta dell’elettricità con le tue mani senza fatica.

Servirà un po’ di buon senso e qualche trucco, a cominciare dai più semplici come eliminare lo spreco dello standby e spegnere le luci quando non sono necessarie.

Scopri tutto.

Bollette luce: le 5 mosse per risparmiare tanti soldi

Meno tempo trascorriamo in casa, più possiamo risparmiare in bollette luce e, allo stesso tempo, vivere in modo più sostenibile per l’ambiente.

Ecco come risparmiare energia elettrica e soldi in 5 mosse.

Spegni la luce quando non serve e scegli lampadine a LED

Il principale spreco energetico in casa resta la luce accesa quando non serve. Bisogna fare attenzione: quando si passa da una stanza all’altra, occorre ricordarsi di spegnere la luce.

Nel sostituire le lampadine, opta per quelle con tecnologia a LED.

Usa il PC nel modo giusto

Soprattutto se lavori da casa, il PC può essere una fonte di spreco energetico. Per risparmiare, basta qualche accorgimento come, ad esempio, disattivare lo screensaver che consuma di più rispetto al monitor oscurato.

In più, non lasciare connettori, cavi e caricatori attaccati alla presa elettrica se non serve perché, seppure minimo, è uno spreco di energia.

Sfrutta fino alla fine la batteria ricaricando solo quando è necessario: questo vale anche per gli altri dispositivi (smartphone, tablet).

Controlla il consumo elettrico del tuo elettrodomestico

Ciascun elettrodomestico ha il proprio consumo energetico e va usato con accortezza. Tanto per cominciare, è bene evitare lo spreco dello standby utilizzando una ciabatta su cui caricare le prese di diversi elettrodomestici.

Se devi sostituire un vecchio elettrodomestico ti conviene sceglierne uno con classe energetica A+ o superiore (consuma meno) approfittando di qualche offerta. La domotica è una tecnologia ancora più conveniente in termini di risparmio energetico: hai la possibilità di controllare a distanza i consumi energetici della tua casa.

Verifica e confronta le offerte per l’energia elettrica

Confronta le varie offerte per l’energia elettrica e scegli quella più conveniente. In genere, le attivazioni online prevedono sconti. Per risparmiare nel lungo periodo, valuta l’idea di installare un impianto fotovoltaico ad uso domestico.

Controlla il prezzo in bolletta

Chiedi una verifica della lettura del contatore per controllare se in bolletta il prezzo indicato si riferisce al consumo reale, non a quello stimato. In caso di errori, hai diritto ad un rimborso dell’importo pagato in più e potrai regolarti meglio con i consumi. Verifica anche se il gestore ti permette di beneficiare di uno ‘sconto residenti’.