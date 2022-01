Soleil, come si chiama veramente: Stasi non c’entra nulla | Finalmente la verità

Come si chiama veramente la giovane influencer Soleil? Il suo cognome sta suscitando molti dubbi nelle menti di tutti i suoi fan. Ecco tutta la verità.

Lei è attualmente una vippona del Grande Fratello Vip e, grazie al suo percorso all’interno della casa, molti si sono interessati a lei. Il suo nome ultimamente è infatti sulla bocca di tutti per via delle dinamiche avvenute nel programma. Il triangolo amoroso creato con Alex Belli e la moglie Delia ha attirato su di sé i riflettori di tutta l’Italia. Numerosi sono perfino gli utenti che hanno poi cercato la ragazza su tutti i social media su cui la stessa è iscritta. Ricordiamo che lei era già molto conosciuta dai giovani poiché ha partecipato a numerosi programmi televisivi, come ad esempio Uomini e Donne, programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi.

U&D però non è stato l’unico programma in cui è apparsa come la protagonista, ha partecipato infatti anche al rinomato programma condotto da Ilary Blasy, ovvero l‘Isola Dei Famosi. Il suo carattere la contraddistingue dalle altre ragazze presenti all’interno della casa, le quali tendono quasi a camuffare i vari lati caratteriali.

Come si chiama realmente la giovane influencer Soleil? Tutta la verità a riguardo

Molte sono le verità nascoste che i Vip tendono a mantenere riservate, grazie a questa sesta edizione del reality però alcuni misteri vengono risolti dagli stessi concorrenti. i quali, inconsapevolmente appunto, narrano la realtà dei fatti come se non fossero ripresi costantemente dalle telecamere attente che circondano la casa.

Grazie agli occhi attenti della regia numerosi dubbi sono stati finalmente risolti ed il nome della ragazza è spuntato fuori come se nulla fosse mai stato celato. Si suppone che il cognome dell’attuale vippona sia Stasi, in realtà non è proprio così.

Il suo cognome è infatti Sorge e non Stasi, anche in molti hanno sempre sbagliato. Il nome Stasi però ha comunque un lato veritiero poiché in questo si cela il secondo nome della ragazza. Ebbene si, lei non si chiama solo Soleil. Stasi deriva dal nome Anastasia, il quale è stato semplicemente abbreviato e poi aggiunto scherzosamente come nome del suo account Instagram.

Soleil Anastasia Sorge, questo è il suo nome completo. La stessa ragazza ha ammesso di essersi fatta delle grosse risate vedendo le numerose persone esser confuse al riguardo.

Desirèe Cirisano