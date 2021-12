Paolo Calissano, la verità sulla sua morte è sconvolgente: “Il suo corpo morto da tempo”

Paolo Calissano, il retroscena sull’incresciosa morte dell’attore sconvolge tutti i fan: “Era morto da tempo”. I dettagli.

Attore molto stimato e benvoluto dal pubblico italiano, Paolo Calissano è, purtroppo, deceduto in queste ore. La notizia ha senz’altro lasciato di sasso tutti i suoi ammiratori (e non) che non se lo immaginavano.

L’increscioso annuncio della sua morte è stato dato il 30 dicembre 2021, quando è stato trovato privo di vita nella sua casa di Roma. Ma cosa è successo esattamente? In questi momenti, è venuto fuori un retroscena a dir poco sconvolgente: tutti i dettagli.

Paolo Calissano morto

L’interprete di successo aveva partecipato a numerosi prodotti audiovisivi di grande successo. Tra gli altri, ricordiamo: “La Dottoressa Giò”, “Linda e il brigadiere 2”, “Vivere”, “Quello che le ragazze non dicono” e “Non dirlo al mio capo 2”.

Purtroppo per la sua famiglia e per i suoi ammiratori, l’attore genovese, nato il 18 febbraio del 1967, è venuto a mancare, lasciando tutti di sasso. Perché è morto Calissano? È sorto un retroscena davvero scioccante sull’accaduto: scopriamone i dettagli.

Calissano morte: il retroscena da brivido

Da ciò che si apprende, sfortunatamente, Paolo è stato trovato privo di vita nella sua casa di Roma, nel quartiere Balduina. Ad aver avvertito le forze dell’ordine è stata la sua fidanzata che non riusciva a rintracciarlo.

A quel punto, i carabinieri sono intervenuti all’interno dell’abitazione dell’attore: lì si sono imbattuti in flaconi di medicinali a terra e sparsi per casa con cui cercava di curare la sua depressione. Quindi, l’uomo sarebbe venuto a mancare per un’overdose di farmaci: per il momento ancora non ci è dato sapere se si tratti di un caso o di una volontà.

Però, oltre alla spiacevole mancanza, bisognerebbe tener conto di un retroscena sconvolgente: il corpo di Calissano era in decomposizione e ciò vuol dire che l’interprete di audiovisivo era morto già da diversi giorni.

L’artista cinquantaquattrenne, tempo fa, aveva anche raccontato di essere ricorso più volte all’uso di sostanze stupefacenti, probabilmente per aver passato una vita immersa nella solitudine.

Durante un’intervista dell’anno 2012 aveva dichiarato:

“La mia vita è stata bella, divertente e a tratti entusiasmante. Ma sempre contraddistinta da una grande solitudine che mi ha portato a fare degli errori anche gravi. Parlo di solitudine perché avere intorno molte donne non significa essere amato”.

Per poi terminare:

“Io ho amato molto, ma non sono certo di essere mai stato ricambiato. O forse sì, ma non me ne sono accorto come avrei dovuto”.

Cosa ne pensate? A voi i commenti. Condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari.